传监管部门促许家印 拿个人财富缓解恒大债务危机

（华盛顿／上海综合讯）中国恒大集团未能在9月23日按期支付债券利息之后，据报中国监管部门敦促恒大创始人许家印拿出个人财富缓解恒大不断加剧的债务危机。

彭博社引述知情人士透露上述消息，并指中国多地政府正在监管恒大的银行账户，确保公司资金用于在建住宅项目完工，而不是转变用途偿还债权人。

目前尚不清楚许家印的个人财富是否有助于恒大偿还巨额负债。截至6月，恒大的负债规模已超过3000亿美元（4040亿新元），而据彭博亿万富翁指数的推测，许家印的净资产已经从2017年高峰时的420亿美元缩减至如今的大约78亿美元，不过，这一数字有相当大的不确定性。

许家印的大部分财富来自他持有的恒大控股股份，以及自2009年恒大在香港上市以来收到的现金派息。

据彭博计算，许家印过去10年从中获得约80亿美元的股息，但不确定许家印是否将这些红利用于再投资。

监管当局上述举动如果属实，进一步表明了北京不愿意对危机重重的恒大安排政府层面的救援。

另据财联社报道，继恒大上周五宣布自救措施后，恒大在广州、佛山、肇庆、清远、惠州、河源、汕头、潮州、阳江等珠三角地区的40个在建项目已逐步复工复产，恒大称，在建楼盘现场正平稳、安全、有序地开展施工，预计到今年12月31日，交楼项目能如期交付。

许家印当天在恒大集团复工复产专题会上，宣布的恒大化解风险自救三大措施分别包括：全力以赴实现复工复产保交楼；全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模；10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。