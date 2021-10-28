中国新税制意味炒房套利时代结束 分析师：细节未明朗难评估房地产税具体影响 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 重庆早在10年前就开始试行对购买新房者征收房产税。这是9月26日晨曦中的重庆嘉陵江两岸城市景观。（新华社） 字体大小: 小 中 大 分析师们普遍预测，作为共同富裕示范区的浙江，首提“去房地产化”的海南，以及被列为“中国特色社会主义先行示范区”的深圳，成为首批房地产税试点地区的概率较高。中国将开展房地产税试点的消息上周出炉以来，各类揣测层出不穷。受访分析师认为，在税基、税率等细节尚未明朗之前，难以评估房地产税的具体影响。这个新税制的最大意义，在于宣告炒房套利的日子一去不复返，靠房地产业拉动经济的时代即将终结。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 房地产税 中国楼市 共同富裕 房住不炒 试点 传监管部门促许家印 拿个人财富缓解恒大债务危机 马云现身荷兰考察农业技术