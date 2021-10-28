中国新税制意味炒房套利时代结束 分析师：细节未明朗难评估房地产税具体影响

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来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2021年10月28日 5:00 AM

重庆早在10年前就开始试行对购买新房者征收房产税。这是9月26日晨曦中的重庆嘉陵江两岸城市景观。（新华社）
重庆早在10年前就开始试行对购买新房者征收房产税。这是9月26日晨曦中的重庆嘉陵江两岸城市景观。（新华社）

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分析师们普遍预测，作为共同富裕示范区的浙江，首提“去房地产化”的海南，以及被列为“中国特色社会主义先行示范区”的深圳，成为首批房地产税试点地区的概率较高。

中国将开展房地产税试点的消息上周出炉以来，各类揣测层出不穷。受访分析师认为，在税基、税率等细节尚未明朗之前，难以评估房地产税的具体影响。这个新税制的最大意义，在于宣告炒房套利的日子一去不复返，靠房地产业拉动经济的时代即将终结。

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