打造“双循环”桥头堡 2021汉交会圆满闭幕

以数字贸易为主题和纽带，为期15天的武汉（汉口北）商品交易会（以下简称汉交会）在10月26日圆满落幕，达成交易总额高达4028亿人民币（约合849.8亿新元），成绩骄人。

大会在本周二（10月26日）圆满闭幕。（图/卓尔智联）

作为中国武汉今年规模最大、综合性最强、外向度最大的国际性经贸盛会之一，此次汉交会活动备受瞩目。大会的活动丰富、业态多样、高度开放、成果显著，来自103个国家的外交使节、商团及国内外8491家企业及品牌商参会参展，共吸引52万人次观展。

数字贸易大会暨汉交会响应推动中国数字经济健康发展号召，是湖北武汉在全球数贸领域的前端展示。此外，这也是推动畅通中国国内外经济循环的湖北实践，将成为未来贸易体系的新里程碑。

这次的大会内外贸融合趋势显著，打造内陆“双循环”桥头堡，是一次高度开放的世界性经贸盛会。

出席大会的百位外交使节、境外商协会代表纷纷盛赞武汉新气象，与会者向广大的受众推介特色商品产业，开展经贸，并进行技术交流。

论坛与主题会议 成果卓著

武汉市黄陂区副区长李军在闭幕式上作成果通报。（图/卓尔智联）

大会举办多个论坛、主题会议聚焦数字技术赋能，助力商贸物流中心建设。

大会先后举办开幕式、中国批发市场年会、跨境合作项目推介会、数字科技与贸易主题会议等重要会议，聚焦数贸前沿和热点问题，开展学术交流，为湖北武汉数字经济和贸易发展建言献策，携手形成联通中国内外双循环的重要平台。

此外，大会同期发布《数字贸易白皮书》，介绍数字贸易政策、技术以资本等发展现状，剖析数字技术、数字化供应链服务对全球贸易产业的深刻变革，展示数贸发展前景。专家学者表示，数字经济是双循环发展格局重要的支撑力量，而武汉是中国数字经济最有前景的城市。

中国15家知名企业和机构，在会上签署支持建设武汉国家商贸物流中心倡议书。（图/卓尔智联）

神州数码、数字中国、阿里巴巴、蚂蚁集团、京东集团等15家全国知名企业和机构签署倡议书，将加大投入、务实合作，积极支持、全力参与武汉国家商贸物流中心建设。卓尔智联集团与临沂商城、成都荷花池、沈阳五爱等全国15家批发市场签署市场数字化服务合作协议，推动全国批发市场数智升级。

诠释新时代的“货到汉口活”

汉交会业态多样、贸易活动丰富多彩，诠释新时代的“货到汉口活”。

全国知名品牌厂商汇聚，产地名优产品集结展销。设立广东馆、湖南馆、楚商馆、江西馆等39个主题商品展馆，包括湖北17个地市州。30个主题商品日活动贯穿汉交会前后，推介地域文化、特色品牌，为荆楚优品搭建市场桥梁。

汉口北酒店用品博览会、首届汉派童装订货会、国潮鞋业品牌联合展销会等113场专业采购活动举行，采购交易氛围热烈，展现全国消费品潮流趋势。

2021武汉（汉口北）商品交易会闭幕式现场，与会者见证了今年大会取得的优异成绩。（图/卓尔智联）

电商进行交流 提升跨境商务

搭建跨境电商博览会、荆楚优品（武汉）出口转内销展销会等国际贸易平台，亚马逊、ebay、Wish、新蛋等八大跨境电商平台，pingpong等支付机构，以及50多家各类跨境电商服务机构参展，其中80%机构是首次来汉参展。

此外，欧洲馆、上合馆、东盟馆等常驻展馆正式开馆，汇聚50余国家上万款热销商品，吸引市民、采购商购买洽谈。

【本文由卓尔智联呈献】