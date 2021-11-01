陈茂波：去年同比基数较高 港第三季经济增幅料低于上半年

香港财政司司长陈茂波昨天说，虽然从贸易和消费相关指标看来，香港经济的复苏近月更形稳固，但因去年同比基数较高，将在今天公布的第三季当地生产总值（GDP）预计按年增幅应会低于上半年。

展望今年第四季，陈茂波昨天在财政司长网志（博客）撰文指出，因环球经济增长已有见顶回落迹象，香港货物出口的增速料将放缓。当地就业和收入情况改善，加上消费券计划效应，与消费相关行业的表现将会继续得到支持。