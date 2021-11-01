香港政情 陈茂波：去年同比基数较高 港第三季经济增幅料低于上半年 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 香港将在今天公布第三季度经济增长数字。图为上星期五九龙半岛一处公共住宅区的夜景。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 香港财政司司长陈茂波昨天说，虽然从贸易和消费相关指标看来，香港经济的复苏近月更形稳固，但因去年同比基数较高，将在今天公布的第三季当地生产总值（GDP）预计按年增幅应会低于上半年。展望今年第四季，陈茂波昨天在财政司长网志（博客）撰文指出，因环球经济增长已有见顶回落迹象，香港货物出口的增速料将放缓。当地就业和收入情况改善，加上消费券计划效应，与消费相关行业的表现将会继续得到支持。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港财政司司长 陈茂波 第三季本地生产总值 与华为分拆后第三季销量猛增 荣耀成中国国内第三大智能手机品牌 缺电及大宗商品价格飙升等因素拖累 10月制造业PMI连续第二个月萎缩