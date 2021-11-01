香港政情

陈茂波：去年同比基数较高 港第三季经济增幅料低于上半年

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

香港将在今天公布第三季度经济增长数字。图为上星期五九龙半岛一处公共住宅区的夜景。（彭博社）
香港将在今天公布第三季度经济增长数字。图为上星期五九龙半岛一处公共住宅区的夜景。（彭博社）

字体大小:

香港财政司司长陈茂波昨天说，虽然从贸易和消费相关指标看来，香港经济的复苏近月更形稳固，但因去年同比基数较高，将在今天公布的第三季当地生产总值（GDP）预计按年增幅应会低于上半年。

展望今年第四季，陈茂波昨天在财政司长网志（博客）撰文指出，因环球经济增长已有见顶回落迹象，香港货物出口的增速料将放缓。当地就业和收入情况改善，加上消费券计划效应，与消费相关行业的表现将会继续得到支持。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容