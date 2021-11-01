与华为分拆后第三季销量猛增 荣耀成中国国内第三大智能手机品牌 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 据知名手机市场调研机构Counterpoint Research称，自从与华为分拆后，荣耀第三季手机销量猛增，成中国国内市场第三大智能手机品牌。据Counterpoint称，截至9月底的第三季，荣耀手机销量较前季增加96%，在中国国内手机市场的份额占到15%。目前荣耀手机销量仅次于Vivo和Oppo，后两者市占率分别为23%和20%。小米手机出货量增长了15%，市场份额达到14%，排名第四。苹果排名稍落后，市场份额为13%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 荣耀 中国智能手机 华为 华为手机 陈茂波：去年同比基数较高 港第三季经济增幅料低于上半年 缺电及大宗商品价格飙升等因素拖累 10月制造业PMI连续第二个月萎缩