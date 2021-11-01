与华为分拆后第三季销量猛增 荣耀成中国国内第三大智能手机品牌

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

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据知名手机市场调研机构Counterpoint Research称，自从与华为分拆后，荣耀第三季手机销量猛增，成中国国内市场第三大智能手机品牌。

据Counterpoint称，截至9月底的第三季，荣耀手机销量较前季增加96%，在中国国内手机市场的份额占到15%。

目前荣耀手机销量仅次于Vivo和Oppo，后两者市占率分别为23%和20%。小米手机出货量增长了15%，市场份额达到14%，排名第四。苹果排名稍落后，市场份额为13%。

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