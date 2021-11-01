缺电及大宗商品价格飙升等因素拖累 10月制造业PMI连续第二个月萎缩

国家统计局高级统计师赵庆河指出，制造业PMI下降主要是受电力供应仍紧张、部分原材料价格高位上涨等影响。受访学者说，官方下大决心调整经济结构，制造业PMI数据下降应是意料中事，预期全年宏观经济仍可能增长6％以上。

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