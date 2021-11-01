中国政情 缺电及大宗商品价格飙升等因素拖累 10月制造业PMI连续第二个月萎缩 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 10月22日午夜起，中国大陆境内汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元人民币，中国成品油价迎来“四连涨”。图为当晚广西南宁一加油站排起长龙，不少车主赶在油价上涨前为车辆添油。（中新社） 字体大小: 小 中 大 国家统计局高级统计师赵庆河指出，制造业PMI下降主要是受电力供应仍紧张、部分原材料价格高位上涨等影响。受访学者说，官方下大决心调整经济结构，制造业PMI数据下降应是意料中事，预期全年宏观经济仍可能增长6％以上。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国经济 中国制造业 制造业采购经理指数（PMI） 中国国家统计局 能源危机 拉闸限电 柴油荒 中国国家粮食和物资储备局 供应链危机 冠病疫情 陈茂波：去年同比基数较高 港第三季经济增幅料低于上半年 与华为分拆后第三季销量猛增 荣耀成中国国内第三大智能手机品牌