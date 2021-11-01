中国政情

缺电及大宗商品价格飙升等因素拖累 10月制造业PMI连续第二个月萎缩

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

10月22日午夜起，中国大陆境内汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元人民币，中国成品油价迎来“四连涨”。图为当晚广西南宁一加油站排起长龙，不少车主赶在油价上涨前为车辆添油。（中新社）
10月22日午夜起，中国大陆境内汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元人民币，中国成品油价迎来“四连涨”。图为当晚广西南宁一加油站排起长龙，不少车主赶在油价上涨前为车辆添油。（中新社）

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国家统计局高级统计师赵庆河指出，制造业PMI下降主要是受电力供应仍紧张、部分原材料价格高位上涨等影响。受访学者说，官方下大决心调整经济结构，制造业PMI数据下降应是意料中事，预期全年宏观经济仍可能增长6％以上。

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