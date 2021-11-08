全球供应链需求继续飙升 中国10月出口增27.1%超预期 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月8日 5:00 AM 根据中国海关统计，今年前10个月，中国一般贸易进出口19.54万亿元人民币（约4.12万亿新元），同比增长25.1%。图为今年9月23日拍摄的江苏省苏州市太仓港集装箱码头。（中通社） 字体大小: 小 中 大 全球供应链对中国商品的需求继续飙升，带动中国10月的出口增长超出预期。据彭博社报道，中国海关总署昨日发布数据，10月美元计价出口同比增长27.1%至3002.2亿美元（4054.8亿新元），为连续第13个月实现双位数增长，超过经济学家22.8%的预期。进口同比增速加快至20.6%，低于经济学家26.2%的预期，贸易顺差845.4亿美元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 能源短缺 进出口 出口增长 中国产商品 贸易顺差 工业产值 电力短缺 全球供应链 亚细安 外贸 中国房地产公司 佳兆业在港股市暂停买卖 中国已准备好在RCEP明年生效时降低关税