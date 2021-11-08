全球供应链需求继续飙升 中国10月出口增27.1%超预期

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月8日 5:00 AM

根据中国海关统计，今年前10个月，中国一般贸易进出口19.54万亿元人民币（约4.12万亿新元），同比增长25.1%。图为今年9月23日拍摄的江苏省苏州市太仓港集装箱码头。（中通社）
根据中国海关统计，今年前10个月，中国一般贸易进出口19.54万亿元人民币（约4.12万亿新元），同比增长25.1%。图为今年9月23日拍摄的江苏省苏州市太仓港集装箱码头。（中通社）

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全球供应链对中国商品的需求继续飙升，带动中国10月的出口增长超出预期。

据彭博社报道，中国海关总署昨日发布数据，10月美元计价出口同比增长27.1%至3002.2亿美元（4054.8亿新元），为连续第13个月实现双位数增长，超过经济学家22.8%的预期。进口同比增速加快至20.6%，低于经济学家26.2%的预期，贸易顺差845.4亿美元。

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