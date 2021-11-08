全球供应链需求继续飙升 中国10月出口增27.1%超预期

全球供应链对中国商品的需求继续飙升，带动中国10月的出口增长超出预期。

据彭博社报道，中国海关总署昨日发布数据，10月美元计价出口同比增长27.1%至3002.2亿美元（4054.8亿新元），为连续第13个月实现双位数增长，超过经济学家22.8%的预期。进口同比增速加快至20.6%，低于经济学家26.2%的预期，贸易顺差845.4亿美元。