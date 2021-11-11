中国政情

10月份PPI上扬13.5% 创26年来最大涨幅 居民消费价格指数升1.5%

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来自 / 联合早报

文 /
孟丹丹

发布 / 2021年11月11日 5:00 AM

中国10月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，不过猪肉价格下降44%。图为福建省会福州市民昨天在超市挑选猪肉。（中新社）
中国10月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，不过猪肉价格下降44%。图为福建省会福州市民昨天在超市挑选猪肉。（中新社）

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中国国家统计局昨天发布通胀数据，10月份工业生产者出厂价格指数（PPI）创26年来最大涨幅，同比上涨13.5%；受蔬菜价格飙升，居民消费价格指数（CPI）回升1.5%，为去年9月以来最高位。

受访学者认为，受猪肉价格触底回升及上游原材料价格传导，后续CPI涨幅会缓慢抬升；但由于需求依然疲弱，整体经济不振，物价很难全面上涨。

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