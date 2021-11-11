中国政情 10月份PPI上扬13.5% 创26年来最大涨幅 居民消费价格指数升1.5% 订户 来自 / 联合早报 文 / 孟丹丹 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 中国10月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，不过猪肉价格下降44%。图为福建省会福州市民昨天在超市挑选猪肉。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国国家统计局昨天发布通胀数据，10月份工业生产者出厂价格指数（PPI）创26年来最大涨幅，同比上涨13.5%；受蔬菜价格飙升，居民消费价格指数（CPI）回升1.5%，为去年9月以来最高位。受访学者认为，受猪肉价格触底回升及上游原材料价格传导，后续CPI涨幅会缓慢抬升；但由于需求依然疲弱，整体经济不振，物价很难全面上涨。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家统计局 工业生产者出厂价格指数（PPI） 居民消费价格指数（CPI） 通胀数据 中国楼市出现硬着陆风险 CF40：企业须保现金流 台积电索尼合资在日建厂 生产22和28纳米半导体