中国楼市出现硬着陆风险 CF40：企业须保现金流

中国金融40人论坛（CF40）近期发布工作论文称，今年下半年以来中国房地产行业面临前所未有压力，硬着陆风险已现端倪。要防止房地产市场硬着陆，最重要是防止房地产企业出现流动性危机，保住企业现金流。

上周二（2日）发布在CF40网站的这篇论文称，今年7月以来中国房地产市场已经表现出非常明显的疲态，投资、新开工和销售等主要指标快速恶化。9月房地产投资的增速为-3.5%，是2016年以来首次在常规时间内转负（除2020年2月外）。