中国政情 中国楼市出现硬着陆风险 CF40：企业须保现金流 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国金融40人论坛（CF40）近期发布工作论文称，今年下半年以来中国房地产行业面临前所未有压力，硬着陆风险已现端倪。要防止房地产市场硬着陆，最重要是防止房地产企业出现流动性危机，保住企业现金流。上周二（2日）发布在CF40网站的这篇论文称，今年7月以来中国房地产市场已经表现出非常明显的疲态，投资、新开工和销售等主要指标快速恶化。9月房地产投资的增速为-3.5%，是2016年以来首次在常规时间内转负（除2020年2月外）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国金融四十人论坛 房地产企业破产 中国房地产市场 10月份PPI上扬13.5% 创26年来最大涨幅 居民消费价格指数升1.5% 台积电索尼合资在日建厂 生产22和28纳米半导体