当局加强监管措施 中国电商平台“低调”处理双十一成交数据

昨天是一年一度的中国“双十一”购物节，中国电商平台一改往年“喜报式”宣布实时成交状况的表现，均低调处理成交数据，截至昨天发稿，未见主要电商平台公布实时成交额。

综合澎湃新闻与观察者网报道，今年天猫双十一的线上媒体活动，没有出现大屏幕向媒体展示实时成交额数据，京东也将双十一的抢购热潮提前至前天晚上8时，战报同样未涉及实时成交额。