当局加强监管措施 中国电商平台“低调”处理双十一成交数据 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 由于官方对于平台经济的政策发生变化，中国主要电商在今年的“双十一”购物节表现低调。图为上海街头的“双十一”促销广告。（路透社） 字体大小: 小 中 大 昨天是一年一度的中国“双十一”购物节，中国电商平台一改往年“喜报式”宣布实时成交状况的表现，均低调处理成交数据，截至昨天发稿，未见主要电商平台公布实时成交额。综合澎湃新闻与观察者网报道，今年天猫双十一的线上媒体活动，没有出现大屏幕向媒体展示实时成交额数据，京东也将双十一的抢购热潮提前至前天晚上8时，战报同样未涉及实时成交额。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 双十一 购物 促销活动 电商平台 违规 监管 中国楼市出现硬着陆风险 CF40：企业须保现金流 台积电索尼合资在日建厂 生产22和28纳米半导体