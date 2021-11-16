缓解经济V型回弹乏力担忧 中国10月多项经济指标好于预期

中国国家统计局昨日发布10月经济数据，工业生产、消费等主要指标出乎意料好于预期，缓解外界对中国经济V型回弹动力消失的担忧。不过，房地产以及基础建设投资持续回落。

受访业者认为，中国消费增速虽难以为继，但出口、制造业投资等内生动力仍稳健，四季度经济增速不会破“4”。

中国统计局数据显示，10月规模以上工业增加值由3.1%回升至3.5%，社会消费品零售额同比增4.9%，较上月加快0.5个百分点，两项主要经济指标增速均超预期。