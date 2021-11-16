中国政情 缓解经济V型回弹乏力担忧 中国10月多项经济指标好于预期 订户 来自 / 联合早报 文 / 孟丹丹 北京报道 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 今年10月份中国70个大中城市中，52个城市新建商品住宅价格环比下跌，5个城市持平，仅13个城市房价环比上涨。房价环比下跌城市数量占比已超七成。图为福州一处新建楼盘。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国国家统计局昨日发布10月经济数据，工业生产、消费等主要指标出乎意料好于预期，缓解外界对中国经济V型回弹动力消失的担忧。不过，房地产以及基础建设投资持续回落。受访业者认为，中国消费增速虽难以为继，但出口、制造业投资等内生动力仍稳健，四季度经济增速不会破“4”。中国统计局数据显示，10月规模以上工业增加值由3.1%回升至3.5%，社会消费品零售额同比增4.9%，较上月加快0.5个百分点，两项主要经济指标增速均超预期。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家统计局 10月经济数据 V型回弹 北京证交所开市首日 10只新股全部暴涨 麦肯锡报告：中国财富超越美国占据全球榜首