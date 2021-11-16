中国政情 北京证交所开市首日 10只新股全部暴涨 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 中共北京市委书记蔡奇（左）和中国证监会主席易会满，昨天为北京证券交易所揭牌并鸣钟开市。（新华社） 字体大小: 小 中 大 中国新设立的北京证券交易所昨天开市，首批81只股票亮相，10只新股收盘全部大涨。中国证券监督管理委员会主席易会满称，北交所的开市，是积极探索具有中国特色资本市场普惠金融之路的新起点。综合《上海证券报》与新京报贝壳财经报道，易会满在开市仪式致辞说，北京证券交易所正式揭牌开市，是继去年7月正式推出精选层后深化新三板改革、促进资本市场高质量发展的又一重大创新举措。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北京证券交易所 中国证券监督管理委员会 易会满 缓解经济V型回弹乏力担忧 中国10月多项经济指标好于预期 麦肯锡报告：中国财富超越美国占据全球榜首