北京证交所开市首日 10只新股全部暴涨

中国新设立的北京证券交易所昨天开市，首批81只股票亮相，10只新股收盘全部大涨。中国证券监督管理委员会主席易会满称，北交所的开市，是积极探索具有中国特色资本市场普惠金融之路的新起点。

综合《上海证券报》与新京报贝壳财经报道，易会满在开市仪式致辞说，北京证券交易所正式揭牌开市，是继去年7月正式推出精选层后深化新三板改革、促进资本市场高质量发展的又一重大创新举措。