麦肯锡报告：中国财富超越美国占据全球榜首

美国咨询机构麦肯锡（McKinsey）旗下研究部门的最新报告显示，全球财富在过去20年里，增长了两倍。中国增长最为迅猛，超越美国占据全球财富榜首。

据彭博社报道，麦肯锡全球研究院对占据全球收入60%以上的10个国家的资产负债展开调查；结果显示，全球净资产从2000年的156万亿美元（210万亿新元），增至2020年的514万亿美元。其中近三分之一增幅来自中国，财富从2000年的7万亿美元，飙升至120万亿美元，加速了中国经济的崛起。美国的资产净值在此期间翻了一倍多，至90万亿美元。