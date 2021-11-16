中美关系 麦肯锡报告：中国财富超越美国占据全球榜首 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国咨询机构麦肯锡（McKinsey）旗下研究部门的最新报告显示，全球财富在过去20年里，增长了两倍。中国增长最为迅猛，超越美国占据全球财富榜首。据彭博社报道，麦肯锡全球研究院对占据全球收入60%以上的10个国家的资产负债展开调查；结果显示，全球净资产从2000年的156万亿美元（210万亿新元），增至2020年的514万亿美元。其中近三分之一增幅来自中国，财富从2000年的7万亿美元，飙升至120万亿美元，加速了中国经济的崛起。美国的资产净值在此期间翻了一倍多，至90万亿美元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 麦肯锡 全球财富报告 中国经济 缓解经济V型回弹乏力担忧 中国10月多项经济指标好于预期 北京证交所开市首日 10只新股全部暴涨