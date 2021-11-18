从未刻意追求顺差 商务部副部长：中非贸易总体平衡

中国商务部副部长钱克明昨天就中非贸易不平衡问题强调，中国一直想把促进中非贸易平衡发展作为目标，从来没有刻意追求对非洲贸易顺差。

据第一财经网报道，昨天在中国国务院新闻办举行的中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作发布会上，钱克明指出从长期视角看，中非贸易总体平衡。

他说，2000年至今，中国累计自非洲进口1.2万亿美元（1.6万亿新元），对非出口1.27万亿美元，大数都是1.2万亿美元。近几年同样如此，大体中非贸易每年2000亿美元，中国进口1000亿美元，出口1000亿美元左右。