从未刻意追求顺差 商务部副部长：中非贸易总体平衡 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国商务部副部长钱克明昨天就中非贸易不平衡问题强调，中国一直想把促进中非贸易平衡发展作为目标，从来没有刻意追求对非洲贸易顺差。据第一财经网报道，昨天在中国国务院新闻办举行的中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作发布会上，钱克明指出从长期视角看，中非贸易总体平衡。他说，2000年至今，中国累计自非洲进口1.2万亿美元（1.6万亿新元），对非出口1.27万亿美元，大数都是1.2万亿美元。近几年同样如此，大体中非贸易每年2000亿美元，中国进口1000亿美元，出口1000亿美元左右。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中非贸易 中国商务部副部长 钱克明 贸易顺差 贸易逆差 北交所公布IPO审核标准 金融房地产等不得上市 传筹集近15亿元 许家印变卖个人资产为恒大注资