受全球供应链中断等冲击 小米营收下滑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 受全球供应链紧张与国内智能手机市场激烈竞争等影响，中国智能手机巨头小米今年第三季度的净利、营收增速齐放缓，其中，三季度营收从上季度的878亿元（人民币，下同，187亿新元）下滑至780.6亿元，同比增长8.2%。据路透社报道，小米集团前天发布三季报显示，三季度小米实现净利润52亿元，同比增长25.4%。二季度小米经调整的净利润为63亿元。今年前三季度，小米集团实现收入2427.34亿元，同比增长38.4%；实现净利润175.66亿元，同比增长79.2%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小米 业绩 三季度 智能手机市场 电动汽车 芯片 净利 收入 杭州用数据分析查逃税 下令两网红付合计1988万元 政策收紧后楼市急降温 上海广州房贷政策现松动