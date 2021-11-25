受全球供应链中断等冲击 小米营收下滑

受全球供应链紧张与国内智能手机市场激烈竞争等影响，中国智能手机巨头小米今年第三季度的净利、营收增速齐放缓，其中，三季度营收从上季度的878亿元（人民币，下同，187亿新元）下滑至780.6亿元，同比增长8.2%。

据路透社报道，小米集团前天发布三季报显示，三季度小米实现净利润52亿元，同比增长25.4%。二季度小米经调整的净利润为63亿元。今年前三季度，小米集团实现收入2427.34亿元，同比增长38.4%；实现净利润175.66亿元，同比增长79.2%。