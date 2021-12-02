中国政情 对明年中国经济刘鹤称信心充足 学者：对投资者释出“加油打气”基调 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年12月2日 5:00 AM 今年来，中国100个重点城市新建住宅价格累计上涨2.46%，涨幅较去年同期收窄0.73个百分点，累计涨幅居近五年同期最低水平。图为11月15日福州一处在建住宅。（ 中新社） 字体大小: 小 中 大 受访专家指出，房地产是明年影响中国经济稳定的头号不确定因素，但官方仍有充足的政策弹药进行宏观调控，预料增速放缓至5％以下是小概率事件。中共中央经济工作会议本月召开前及奥密克戎变种病毒冲击全球经济之际，中国副总理刘鹤前天表示对明年中国经济抱有充足信心，承诺明年将为中小企业和外资企业创造更好环境，明显释出稳定市场信心的信号。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国副总理刘鹤 中国经济 中央经济工作会议 奥密克戎 双循环 制造业采购经理指数（PMI） 中国房地产市场