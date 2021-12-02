对明年中国经济刘鹤称信心充足 学者：对投资者释出“加油打气”基调

受访专家指出，房地产是明年影响中国经济稳定的头号不确定因素，但官方仍有充足的政策弹药进行宏观调控，预料增速放缓至5％以下是小概率事件。

中共中央经济工作会议本月召开前及奥密克戎变种病毒冲击全球经济之际，中国副总理刘鹤前天表示对明年中国经济抱有充足信心，承诺明年将为中小企业和外资企业创造更好环境，明显释出稳定市场信心的信号。