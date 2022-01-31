中国1月制造业PMI跌0.2百分点至50.1

（北京综合讯）在复杂严峻的经济环境和疫情散发的背景下，中国官方公布的1月份制造业采购经理指数（PMI）回落，虽保持在扩张区间，但低于上月0.2个百分点。

综合证券时报、人民网、路透社等报道，中国国家统计局昨早在官网公布，今年1月份PMI从去年12月的50.3，跌至今年1月的50.1，略高于50.0的预估中值。1月非制造业商务活动指数为51.1，比上月下降1.6个百分点，跌至五个月低点。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说，面对复杂严峻的经济环境和疫情散发等多重考验，中国经济今年1月总体延续恢复发展态势，但景气水平有所回落。

大型企业景气水平稳中有升。大型企业PMI为51.6，高于上月0.3个百分点；中型企业PMI为50.5，低于上月0.8个百分点；小型企业PMI为46.0，低于上月0.5个百分点，降至近期低点，显示小型企业生产经营压力较大。

中国物流信息中心分析师文韬认为，1月份PMI略有回落，主要是因为下行压力有所累积，加之疫情多点散发和淡季因素影响，市场需求整体仍显不足，中小企业经营压力加大。

同日公布的1月财新中国制造业PMI也小幅回落，并跌破50的临界值。

财新智库高级经济学家王喆说，这是该指数2020年3月以来第四次位于荣枯线以下，也是近23个月中的最低值。过去一个月中，冠病疫情局部散发，经济下行压力凸显。