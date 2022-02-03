泉州大连宁夏等签发 首份对韩RCEP原产地证书

（北京／首尔综合电）为配合《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）前天在韩国正式生效，中国部分地区各自签发首份对韩RCEP原产地证书，让受惠企业享受减税待遇。

据中新社报道，素有“纸黄金”之称的原产地证书，是RCEP成员国享受关税减免等优惠待遇的凭证。

已签发首份对韩RCEP原产地证书的地区，包括福建泉州、辽宁大连和宁夏。RCEP已在1月1日于新加坡、中国等10个国家生效。

泉州海关相关负责人介绍，获得首份出口韩国RCEP原产地证书的一批货值超过26万美元（35万新元）的冷冻鱼糜，借此证书获得的进口国关税减免数额将达约2万4000美元。

泉州海关已为企业签发的RCEP原产地证书货值达到超过1447万美元，品类包括农产品、纺织品、树脂制品、伞具、鞋类产品。

受惠商品还包括一家宁夏公司出口到韩国的硅钡孕育剂，有了RCEP优惠原产地证书之后，该企业的韩国客户能节省的关税数额预计达2160美元。另一家大连企业也在辽宁省贸促会大连自贸片区商事认证服务窗口，获得首份目的国为韩国的RCEP项下原产地证书，减免税金数额可达到1122美元。

韩联社早前报道，韩国对RCEP成员国的出口额为2690亿美元，占韩国出口总额的一半。RCEP在韩国生效后，从RCEP成员国进口的九成产品关税将分阶段降低。

韩国京畿大学教授刘子阳告诉中新社，RCEP是第一份涵盖中日韩三方的自由贸易协定。通过签署RCEP，中日和日韩首次达成了一个相互开放市场、降低关税和非关税壁垒的承诺，这也能够为中日韩自贸协定起到很好的推动作用，有望带动有关磋商加速进行。