台海局势 货运科技业繁荣 失业率却达七年新高 台内外需严重失衡令民众受重压 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2022年2月7日 5:00 AM 台湾去年的失业率上升至3.95％，为近七年新高。817万受雇劳工中有近300万劳工的薪资不增反减。根据行政院主计总处分析，去年5月中全台进入三级警戒，批发、零售、住宿、餐饮等行业首当其冲，无薪假、减班休息等都使总体薪资下降。图为大年除夕当天逛年货大街的台北市民。（路透社） 字体大小: 小 中 大 元大宝华综合经济研究院董事长梁国源强调，去年内外需严重失衡，台湾整体经济被出口荣景所掩盖，好的主要是集中在半导体科技业，内需产业很差，故台湾M型化更严重，物价上涨对中低收入家庭伤害更大。去年疫情让全球海运港口堵塞和集装箱短缺，台湾货运三雄却获利大爆发。长荣海运公司大手笔发出40个月年终奖金犒赏员工，万海和阳明两家公司也分别有18个月和13个月，让一般上班族既羡慕又嫉妒。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾经济走向 行政院主计总处 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP） 两岸经贸 特稿