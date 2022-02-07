货运科技业繁荣 失业率却达七年新高 台内外需严重失衡令民众受重压

元大宝华综合经济研究院董事长梁国源强调，去年内外需严重失衡，台湾整体经济被出口荣景所掩盖，好的主要是集中在半导体科技业，内需产业很差，故台湾M型化更严重，物价上涨对中低收入家庭伤害更大。

去年疫情让全球海运港口堵塞和集装箱短缺，台湾货运三雄却获利大爆发。长荣海运公司大手笔发出40个月年终奖金犒赏员工，万海和阳明两家公司也分别有18个月和13个月，让一般上班族既羡慕又嫉妒。