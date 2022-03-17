中国金融委会议释正面信号 陆港股市强劲回弹

乌克兰战事和中概股暴跌导致中国大陆和香港股市连续重挫，中国副总理刘鹤昨天（3月16日）召开专题会议，要求保持资本市场平稳运行，并就中概股、平台企业和房地产等领域的政策释放正面信号，安抚市场情绪。

利好消息昨午发布后，陆港股市和人民币随即劲升，中国国债也转涨。

受访分析师指出，昨日的会议旨在尽快稳定市场预期和金融市场，但官方仅靠向市场喊话尚且不足，未来还须建立更多机制，包括设立相应的“国家队”基金，在金融市场出现非理性下跌时进行及时有力的干预。

据新华社报道，刘鹤昨天主持国务院金融稳定发展委员会专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。这场会议涉及近期市场最为关切的一系列问题，包括中概股、平台企业整改、房企风险、香港金融市场稳定等。

美国证券交易委员会上周认定，多家在美上市中国企业有退市风险后，导致中概股出现断崖式下跌。

昨天的会议称，中美监管机构已取得积极进展，正致力于形成具体合作方案，明显安抚市场日益担忧中美金融脱钩的负面情绪。会议也强调，中国政府将继续支持各类企业到境外上市。

利好消息提振下，恒生科技指数大涨逾22％，创下纪录最大升幅；恒生指数也劲升逾9％，收复2万点大关。A股中创业板指数则大涨逾5％，领涨大陆主要股指；沪深300指数创下前年7月以来最大升幅。

对于投资者担忧官方可能继续加码整顿平台企业，金融委会议要求，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作。

会议称：“红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。”

分析师：官方须建立更多应对机制

此外，会议还要求，凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。该要求意在避免重演因政策不协调，接连出重拳打击行业而引发持续震荡。

会议也强调，有关部门要积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。

华侨银行大中华区研究主管谢栋铭接受《联合早报》采访时指出，乌克兰战事引发一系列连锁反应是本轮股灾的导火索，投资者目前高度担忧中国会否因俄罗斯而成为美国新的制裁对象。

他认为，官方的最新表态，虽然无法扭转部分外资资本降低对中国的曝险，但有助于停止市场恐慌，控制连锁反应及踩踏情况。

中原银行首席经济学家王军受访时说，此次股灾有别于过去十几年历次的情况，是由部分海外投机者恶意做空导致国内资本市场暴跌。“这确实是异乎寻常，需要中央高层采取一些措施。”

王军指出，中国经济复苏基础仍不牢固，一季度经济处于“艰难探底的过程”，金融政策、财政政策还须持续发力，对实体经济的支持也有待进一步加强，特别是稳经济最核心的房地产市场。

对于房地产企业，金融委会议要求，及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。

中国社科院金融研究所副所长张明前晚撰文，呼吁政府应尽快通过多种措施稳定股市，包括降息和由社保基金买入蓝筹股。

王军认为，中国目前靠官方高层稳定市场“显然不是那么及时和有力”，未来可能还须建立常态化应对机制，防控金融风险，加强相关部委之间政策出台的沟通。

（记者是《联合早报》重庆特派员）