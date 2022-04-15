传中纪委对蚂蚁集团业务进行新一轮摸底排查

（北京彭博电）知情人士透露，中共中央纪律检查委员会近期参与了对马云旗下蚂蚁集团与金融机构及国有企业等业务往来的调查，凸显了马云互联网帝国所面临的诸多风险。

彭博社引述不具名知情人士称，中纪委正试图厘清蚂蚁集团的影响力，包括其与银行和国有企业业务往来的具体程度。

彭博社此前报道，中国监管机构在全国范围内要求大型国有企业和金融机构对与蚂蚁集团有关的业务进行新一轮全面的摸底排查，但中纪委的参与此前未曾被报道。

其中一名知情人士透露，中纪委参与今年2月的全面排查，这也是对中共杭州前市委书记周江勇腐败案调查的一部分。蚂蚁集团和阿里巴巴集团的总部均设在杭州。

中国检察机关本周起诉周江勇收受巨额贿赂，但未在通报中提及任何公司。一名知情人士说，虽然国有银行和企业已提交了有关它们在蚂蚁集团的风险敞口的报告，但决策部门尚未作出进一步决定。目前尚不清楚该调查是否仍在进行中。

今年1月播出的中国央视纪录片《零容忍》披露，周江勇曾利用自己在杭州这一中国科技重镇的影响力帮助弟弟经商。据中国媒体去年8月报道，其弟的一家公司获得蚂蚁控制的一家机构的投资。在周江勇案中，蚂蚁集团和马云均未遭到指控。

周江勇是首个被指“与资本勾连，支持资本无序扩张”的落马“老虎”。今年1月20日，中共十九届中央纪委六次全会公报公布，其中提到“着力查处资本无序扩张、平台垄断等背后腐败行为，斩断权力与资本勾连纽带”。

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