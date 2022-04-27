股市大动荡央行发文安抚市场情绪 分析：仅靠货币政策发力“治标不治本”

中国人民银行官网昨天在股市开盘前刊登相关负责人接受媒体采访的发言，指央行关注到近期金融市场出现一些波动，“主要受投资者预期和情绪的影响”；当前中国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大。

中国央行在股市大震荡隔天发文安抚市场情绪，指中国经济“基本面良好”，将加大对实体经济支持力度，但A股昨天继续滑落。分析认为，投资者担忧是由疫情和经济前景不确定性引起，仅靠货币政策发力“治标不治本”。

中国人民银行官网昨天在股市开盘前刊登相关负责人接受媒体采访的发言，指央行关注到近期金融市场出现一些波动，“主要受投资者预期和情绪的影响”；当前中国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大。

央行负责人称，将加大货币政策对实体经济的支持力度，特别是支持受疫情严重影响行业和中小微企业。央行也将针对科技创新、普惠养老、支持农业和中小企业、民航等推出或增加再贷款，同时增加1000亿元（人民币，210亿新元）再贷款支持煤炭开发使用和增强储能，保证流动性合理充裕，促进金融市场健康平稳发展。

北京疫情引发的恐慌情绪震动中国金融市场，A股三大股指前天集体下跌至2020年以来最低水平，人民币汇率也持续滑落。央行当晚史无前例地下调外汇存款准备金率一个百分点，以稳定市场情绪。

人民币汇率昨天收复部分失地。截至昨晚9时，在岸人民币汇率微涨0.13％，报1美元兑6.548人民币，离岸人民币汇率则基本持平，报1美元兑6.575人民币。

国泰君安分析师董琦在报告中指出，人民币本月来加速贬值，主要原因在于疫情冲击下中国经济基本面相对美国较弱、产业链受阻冲击出口韧性、中美利差倒挂等。央行此次外汇降准的实质影响较弱，主要是为了引导预期，也显示当前汇率基本在央行可接受范围内。

董琦预计人民币汇率短期贬值趋势不变，但全年破“7”的可能性较小。他说，央行调控汇率的政策工具依然充足，如加大逆周期因子使用、加强资本跨境流动管制、外汇市场窗口指导等。若经济压力进一步加大，降准降息后续可能性依然存在。

A股走向则不如人民币乐观，三大股指均在早盘短暂回弹、午后急速走弱。上证综指前天失守3000点大关后，昨天又跌破2900点，全天滑落1.44%至2886.43点，刷新2020年6月以来的新低。深证成指全天下跌1.66％至10206.64点，创业板则收低0.85％至2150.51点。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时指出，当前市场情绪低迷，是由疫情和经济多重不确定因素引发。央行降准和加大发贷力度，只是让企业借贷更容易，“但如果工厂都不让开，工人都关在家里，企业又有什么继续投资的动力呢？”

学者：投资者最担心 疫情持续蔓延冲击经济

傅方剑认为，目前投资者最担心的是疫情持续蔓延、经济难以恢复；社会舆论在“共存”和“清零”间摇摆，让局势更不明朗。因此，关键还是要看上海这个经济中心何时能解封。

“如果5月初上海能控制住疫情，市场就有望迅速回弹；要是到了5月中下旬还没有全面复工复产，沪指跌到2500点左右都有可能。”

中共政治局预计在本周召开会议，将探讨经济政策问题。中央财经领导小组办公室前副主任杨伟民、原央行货币政策委员会委员黄益平等专家学者，一周来呼吁政府采取更果断措施支持经济，包括放宽对房地产和科技企业管制、增强防疫措施灵活性等。