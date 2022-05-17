中国4月零售额和工业生产萎缩 分析师：全年5.5％增长目标越来越遥不可及

中国国家统计局最新数据显示，反映消费活动的社会零售品销售总额，4月份同比急剧萎缩11.1％，是2020年4月以来的最大跌幅。全国规模以上工业增加值也同比下跌2.9％。

中国4月份的社会零售和工业生产出现两年多来最大跌幅，显示中国正为防控新一波冠病疫情付出高昂的经济代价。经济分析师认为，今年全年经济增长5.5％的目标越来越遥不可及。

中国国家统计局昨天公布的最新数据显示，反映消费活动的社会零售品销售总额，4月份同比急剧萎缩11.1％，是2020年4月以来的最大跌幅。

4月份工厂的生产活动也显著放缓，全国规模以上工业增加值同比意外下跌2.9％。这也是2020年4月以来，这项经济指标首次由升转降。

此外，1月至4月的固定资产投资累计同比增长6.8％，比1月至3月回落2.5个百分点。从环比看，由3月的增长0.61％，转为下降0.82％。基建、制造业和房地产开发三大支柱的固定资产投资全线放缓。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖昨天在发布会上坦承：“今年以来有很多的因素超出了预期，经济运行确实面临很多困难。”

但他同时强调，疫情对经济的影响是“短期的、外在的”，中国经济“稳中向好、长期向好的基本面没有改变 ”。

低于预期的中国经济数据，加剧市场对全球经济疲弱的担忧，沪深300指数昨天下跌0.8％；欧洲斯托克600指数在早盘交易中下跌0.8％，伦敦富时100指数下跌0.7％；华尔街主要股指周一开盘低迷。

由奥密克戎毒株引发的新一轮疫情3月开始冲击中国。为实现“动态清零”，官方采取极为严格的防疫措施。经济重镇上海陷入超过一个月全面封控，许多其他地方则采取局部封控。这些措施导致大量工厂被迫停产，供应链严重受阻。

失业率攀升至6.1%

经济放缓下，就业情况不容乐观。4月份，中国城镇调查失业率攀升至6.1％，比3月上升0.3个百分点，是2020年3月以来的新高。年轻人就业压力尤其突出，16岁至24岁群体失业率4月达到18.2％，比3月上升2.2个百分点，是有历史数据以来的最高。

麦格理集团（Macquarie Group）大中华区首席经济学家胡伟俊对彭博社指出，4月份中国把冠病清零完全置于经济增长之上，但从全年而言却仍想两者兼顾。他说：“以失业率飙升为代价的清零，在政治上很难推销，尤其是在具有重大政治意义的年份。”

中国共产党将在今年下半年召开第二十次全国代表大会（简称“二十大”），维持经济稳定是为二十大创造有利环境的重要任务之一。

官方把今年的经济增长目标定在5.5％左右，但3月以来的疫情形势以及清零措施带来的经济代价，让分析师普遍对实现这一目标感到悲观。保银投资首席经济学家张智威认为，中国经济第二季可能萎缩，全年5.5％左右的目标将变得愈发遥不可及。

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》访问时也认同，实现5.5％左右的目标“难度肯定非常大”，“内外部的冲击都是去年底制定目标时没有考虑到的变量”。

中国高层近期多次释放要加大经济支持力度的信号，国务院总理李克强本月11日在国务院常委会会议上，要求财政货币政策以就业为导向，稳住经济大盘。

张智威认为，政府将在经济压力下出台新的刺激措施来稳定增长，但新政策的效力取决于北京如何调整对奥密克戎危机的零容忍政策。

王军则呼吁设法稳住信心和扭转预期。他说：“现在除了部分收入、就业受影响的群体，大多数人也是有钱不愿花、不敢花，对未来很谨慎……必须设法打消顾虑，改变没有信心的状态。”