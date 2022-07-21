李克强： 中国当前要务是稳就业 经济增速高低一点都可接受

中国经济增速放缓至两年来新低后，中国总理李克强表明，稳就业是当前要务，“经济增速高一点低一点都是可以接受的”；这显示中国不会在下半年不惜代价追求5.5％左右的增长目标。

据新华社报道，李克强星期二（7月19日）出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会时介绍，中国将保持宏观政策连续性、针对性，争取全年经济发展达到较好的水平。

他说，经济运行保持在合理区间，“最重要的是稳就业稳物价，只要就业比较充分、居民收入增加、物价运行平稳，经济增速高一点低一点都是可以接受的”。

中国早前设定全年经济增长5.5％左右的预期目标，但在奥密克戎疫情影响下，上海、北京、长春等城市在第二季采取严格的封控措施，经济因此受到严重冲击。

第二季中国经济同比增速降至两年来最低的0.4％，环比萎缩2.6％。此前中国经济的最差季度表现，是2020年第一季武汉疫情暴发时下跌6.8％。

学者：5.5％基础上 上下0.5个百分点都可接受

中国人民大学财政金融学院教授赵锡军接受《联合早报》采访时分析，面对各种不确定因素，决策层的目标是把经济增幅稳定在一个区间内，“在5.5％的基础上，上下浮动0.5个百分点都可接受”。

他认为，李克强特别强调稳就业，显示“就业是当前政府要解决的最重要问题，从某种意义上讲，比经济增速更重要”。

武汉光谷自贸研究院院长陈波受访时也指出，吸纳就业能力较强的服务业在疫情下深受打击，尤其是接触式服务业；相较于经济增长，现在摆在中国面前最严峻的挑战是就业问题。

他说：“经济增长不能失速，但当前最大的工作目标还是解决就业的问题。”

官方数据显示，虽然6月中国的城镇调查失业率从5月的5.9％回落至5.5％，但16岁至24岁群体的调查失业率却从18.4％攀至19.3％的新高，凸显应届毕业生就业形势严峻。

陈波说，年轻人失业意味着踏入社会第一步就摔了一跤，这也会影响社会稳定。

经济学家普遍预计，中国今年的经济增速可能会远不及5.5％左右的目标，这也会是1998年以来中国经济增速首次低于预期目标。

对此，赵锡军指出，中国未来可能把更多注意力放在经济增速横向比较上。他说：“经济增速横向比较，关系到国与国之间在经济层面的战略竞争……将来的焦点不是增长多少，而是在巨大的不确定性下，哪个国家的经济增速更加稳定。”

李克强：持续优化防控让外国留学生“愿返尽返”

李克强也在对话会上，向近400名来自50多个国家的企业家承诺，中国将在确保防疫安全前提下，实现更加精准科学防控，持续优化签证、检测等防控政策，进一步有序恢复和增加国际客运航班，对外国留学生实行“愿返尽返”，有序推动出境商贸和跨境务工活动，更好促进中外人员往来和对外交流合作。

虽然中国从6月以来放宽入境隔离检疫政策、加速恢复民航航班，但仍无法满足人员跨境流动的需求；在华外资企业也频频对中国严格的防疫政策和边境管控表达不满。

陈波说：“开放最终会是一个不得不做出的选择，因为经济受不了与外界隔绝，但开放时间点很关键。这取决于经济压力有多大，以及什么时候有负担得起、能避免重症的小分子冠病药物。”

中国将在确保防疫安全前提下，实现更加精准科学防控，持续优化签证、检测等防控政策，进一步有序恢复和增加国际客运航班，对外国留学生实行“愿返尽返”，有序推动出境商贸和跨境务工活动，更好促进中外人员往来和对外交流合作。 ——中国总理李克强