再触弱方兑换保证水平 港金管局买入逾141亿港元三个月内最高额

自5月12日，香港金管局已根据联系汇率机制出手29次，合共2016.43亿港元。市场担心维系联汇制度的资金将于本月耗尽，届时港元恐有与美元脱鈎的风险。

美国上个月进一步加息后，港美息差扩大，促使近来资金流出香港的速度加快，市场上再次关注香港会否取消联系汇率制度。但有分析认为，目前港元与美元挂钩对香港利大于弊，相信短期内联系汇率制度不会有改变。

港元汇价近月持续走弱，经常徘徊于7.85弱方兑换保证水平。香港金融管理局在星期四（8月4日）再度入市，于纽约时段再接141.61亿港元（24.87亿新元）沽盘，数额为今年5月12日以来最大。香港的银行体系总结余星期五（5日）进一步降至1292.93亿港元。

自5月12日以来，由于港元多次触发弱方兑换保证，香港金管局已根据联系汇率机制出手29次，合共2016.43亿港元。

资料显示，港府为了稳定币值，于1983年推出联系汇率制度并持续至今。根据该制度，香港金管局承诺若港币兑美元汇率达到7.75，将卖出港元买入美元，使汇率上浮；若达到7.85，则买入港元卖出美元，使汇率下降，通过这种方式将港币兑美元稳定在7.8上下。联汇制度保证了港元币值稳定，也保障香港成为国际金融中心。

但美国近月大幅加息，港元在港美息差持续扩大下，不断触及7.85弱方兑换保证水平，香港金管局被迫频频承接港元沽盘，市场担心维系联汇制度资金本月将耗尽，届时港元恐有与美元脱鈎的风险。

过去曾多番扬言沽空港元的美国对冲基金大鳄、海曼资本（Hayman Capital）首席投资官凯尔·巴斯，上月底也趁港元弱势再度发功。他向日本媒体透露，正在抛售港元，认为香港联汇制度不能保持挂钩美元，并大胆估计未来一年内香港联汇制度将重新被评估，届时港元将大跌30%至40%。

但香港特首李家超星期三接受香港中通社专访时强调，特区政府绝对有信心联系汇率制度不会改变。香港经历多次金融风暴，系统不断改善优化，在经验中固本培元，防御能力竞争力优势仍在。

李家超当天谈及金融安全时指出，香港的财政储备及外汇储备绝对足以应对外来狙击，在金融安全方面有一系列措施，当然也有一些不便公开的手段，以免让对方可以规避。他指出，审视了整个金融系统后，安全系数已经提升，对于应对金融安全的能力非常有信心。

分析：联系汇率制度

短期内料不会改变

香港财经专栏作家周显接受《联合早报》访问时认为，由于美元强势，近来资本持续流出香港，但香港银行总结余或者外汇储备跌至零的可能性很低，因为“当香港银行总结余跌至约1000亿港元后，港元拆息就会回升，使使港美息差收窄，从而吸引资金流回香港”。

周显说，香港联系汇率成立至今约40年，期间香港金融市场发生了多次重大事故，但香港一直没有取消联系汇率，因为美元始终是国际交易的最大货币；另外，人民币仍未能公开自由兑换，香港作为吸纳外资的基地，持有大量的美元资产储备，对中国大陆也是有利的。

他表示，没有一种汇率制度是绝对安全的。长远而言，香港有可能会取消联系汇率，港元由与美元挂钩改与人民币挂钩，但这要等到人民币可以公开兑换之后，过渡期间香港可能会先将港元与人民币等一揽子货币挂钩。