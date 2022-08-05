中国服务进出口总额 上半年同比增长21.6%

（北京综合讯）中国商务部通报，中国服务贸易今年上半年保持较快增长，服务进出口总额同比增长21.6%。

综合新华社、中国商务部官网星期三（8月3日）发布的消息，中国服务进出口总额今年上半年达2.89万亿元（人民币，下同，5900亿新元）。

其中，服务出口1.41万亿元，增长24.6%；进口1.49万亿元，增长18.9%。服务出口增幅大于进口5.7个百分点，带动服务贸易逆差下降34.3%至791.9亿元。6月当月，中国服务进出口总额5253亿元，同比增长19.6%。

商务部服贸司负责人说，中国服务进出口增长主要呈现知识密集型服务贸易继续平稳增长、旅行服务进出口继续恢复的特点。

知识密集型服务贸易方面，上半年进出口1.21万亿元，增长9.8%。其中，知识密集型服务出口6828亿元，增长13.1%，出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务，以及其他商业服务。知识密集型服务则进口5316.9亿元，增长5.9%，进口增长较快的领域是保险服务，达82.1%。

对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院教授周念利接受第一财经采访时说：“中国上半年服务贸易增速较快，与服务贸易整体的数字化转型相关。数字服务贸易在服务贸易的生产中起到重要的支撑和促进作用。”

旅行服务进出口方面，中国旅行服务进出口3935.5亿元，增长8.2%，其中出口下降21.8%，进口增长11.6%。剔除旅行服务，上半年中国服务进出口增长24%，其中出口增长26.2%，进口增长21.5%；与2019年同期相比，服务进出口增长52.8%，其中出口增长67.8%，进口增长37.6%。