今年通过预付远期合约 软银售阿里持股套现303亿

（北京／东京综合讯）由日本亿万富翁孙正义领导的软银集团（SoftBank Group）今年通过预付远期合约，已出售所持的约三分之一阿里巴巴股份，共套现220亿美元（303亿新元）。

据《金融时报》报道，软银正越来越多地利用这种衍生品筹集现金，同时保留继续持有股份的可能性。软银至今已通过预付远期合约（prepaid forward contracts），出售所持的超过一半的阿里巴巴股份。

股份或缩减至

董事会席位门槛之下

这可能会让软银在这家中国电子商务巨头的股份，缩减至保留它董事会席位的门槛以下，并导致软银无法继续在财务报表中，列入来自阿里股份的收入。

《金融时报》指出，如果软银最终选择不回购阿里巴巴的股票，那将预示一个时代的结束。孙正义正是在20多年前为马云羽翼未丰的电子商务初创企业，领导了一轮2000万美元的融资，从而积累了巨大的投资回报。

孙正义今年6月曾在软银定期股东大会上提到，虽然过去有段时间阿里巴巴在软银集团的股票资产中占多半，但现在阿里股份的占比只在20％左右。

软银集团在2021财年创下历史最大亏损，亏损额高达1.708万亿日元（176亿新元）。

受全球股价下跌影响，软银旗下愿景基金的运营表现恶化，影响了业绩。

软银至今已通过预付远期合约，出售所持的超过一半的阿里巴巴股份……如果软银最终选择不回购阿里巴巴的股票，那将预示一个时代的结束。