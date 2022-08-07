郑州市设立20亿元房地产纾困基金 盘活问题房企与楼盘

（郑州讯）河南省郑州市政府宣布设立规模暂定为100亿元（人民币，下同，约20亿新元）的房地产纾困基金，为市场注入资金，增加流动性，藉此盘活问题房企与楼盘项目，解决社会关注的停工停还贷问题。

据《大河报》报道，郑州市政府是在星期五（8月5日）印发《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》，宣布上述消息。

纾困基金按照“政府引导、多层级参与、市场化运作”原则，由郑州国家中心城市基金下设纾困专项基金，规模暂定100亿元，采用母子基金方式运作，相关开发区、区县市根据纾困项目，吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金，并按照项目及子基金情况，资金分期到位。

纾困专项基金重点通过引导、鼓励央企、省级国企等社会资本，以及信用评级为AA以上的市、区两级国有投融资公司等主体，以市场化、法制化方式参与盘活市域内未来销售收入能够覆盖项目投资的存量房地产项目，纾解房企短期出现的资金流动性困难，并通过将盘活资金专项用于危困房企问题楼盘项目，解决部分社会关注的停工停按揭月供问题。

报道说，运作方面，实施主体将是由纾困专项基金与市区两级国有公司、社会资本等组建的子基金，原则上纾困专项基金出资比例不高于30%，项目所在区国有投融资公司原则上应参与子基金组建，各主体的出资比例由各方协商确定。