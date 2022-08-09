中金：7月通胀明显上行 猪肉价或是主要驱动因素

（北京综合讯）中国星期三（8月10日）将公布7月消费者物价指数（CPI）数据。中金公司预计，7月中国CPI通货膨胀可能为3.2%左右，较6月明显上行；猪肉价格或是主要的驱动因素。

中金公司星期一发布报告称，7月中国大陆22省市猪肉价格同比从-11%反弹到了18%，对CPI同比或较上月多贡献0.6个百分点。此外，高温多雨天气令蔬菜生产储运成本增加，蔬菜价格同比大幅反弹。总体看，7月CPI同比或从2.5%上升至3.2%，PPI同比或从6.1%放缓至4.6%。

中金稍早前在一份报告中称，展望未来一段时间，在供给约束没有完全消除、需求端政策继续发力的情况下，中国通胀大概率将呈现上行态势。如果通胀超过现定目标，政策将面临通胀与增长之间的取舍。

报告分析认为，为避免低增长的情景，中国政府对通胀的容忍度可能会适度上升。这样的选择，可能是全球政策制定者都面临的现象，是新宏观范式下的常态。

彭博社报道称，与其他地方飙升的成本相比，中国的消费者物价通胀相对较低。在严格的清零政策和零星疫情下，需求仍然低迷，但最近几个月价格有所回升，6月份同比上涨2.5%，为两年来最强劲的增幅。

接受彭博调查的经济学家预估中值，认为中国7月CPI将升至2.9%。