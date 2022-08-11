传台国安官员欲阻富士康 对大陆芯片企业11亿元投资

（台北综合讯）消息人士称，台湾国安官员试图阻止苹果供应商富士康对中国大陆芯片企业紫光集团高达8亿美元（约11亿新元）的投资计划。

据英国《金融时报》报道，一名涉及国安的台湾政府高级官员说，这项投资计划肯定不会通过。另一名知情人士透露，台湾行政院尚未正式审查此案，但台湾的国安委和陆委会官员都认为，应该阻止这项交易。报道说，这项交易将把富士康置于中国大陆与西方日益激烈的科技竞争中心。

一名与该公司关系密切的人士称：“很明显，现在他们已将此事提升至国安级别，前景变得越来越暗淡……随着台海日益紧张的局势，这项交易看起来更加困难。”

富士康在台湾的母公司鸿海上月14日称，已间接收购了100%控股紫光集团的北京智广芯控股有限公司股份。该项交易引发台湾经济部投资委员会的警告，称富士康未提交该交易事先批准，可能面临最高2500万新台币（约115万新元）罚款。

台湾官员表示，据信富士康没有违反其他规定，但据知情官员和人士透露，台湾国安官员已介入审查，而这一程序只适用于有政治或安全影响的有争议投资。

美国众议长佩洛西上周访台引发中国大陆强烈反应。

大陆解放军在佩洛西离台后在台湾周围展开大规模军事演习。与此同时，台湾对北京推动芯片产业发展越来越有戒心，担忧北京会通过经济间谍活动，窃取台湾先进的芯片制造技术。台湾也担心上述交易可能让富士康为大陆提供资金，加速北京实现其科技雄心。