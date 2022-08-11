涉助中兴和伊朗企业规避管制 美指控远东电缆违反出口管制令

（华盛顿讯）美国指控中国最大的电线和电缆制造商远东电缆，协助中兴通讯向伊朗出口美国技术，违反了美国的出口管制令。

据美国《华尔街日报》报道，美国商务部属下负责出口管制事务的工业和安全局，星期二（8月10日）在行政指控函中指控位于中国江苏省的远东电缆公司，与中国通信巨头中兴通讯签订一份协议，尝试掩盖中兴通讯在伊朗的业务。

工业和安全局称，中兴通讯和伊朗的电信公司在2013年和2014年签署了一份协议，允许远东电缆向中兴通讯在伊朗的客户企业提供美国原产的设备，包括路由器和微处理器，同时掩盖中兴通讯在交易中的角色。这个安排一直持续至2016年初。

工业和安全局还指远东电缆在这期间充当中兴通讯和伊朗企业的中间人，即冒充成另一家公司的替身公司，以协助中兴和伊朗企业规避美国的出口管制令。

在远东电缆执行这一操作的期间，美国商务部正对中兴通讯违反美国出口管制令一案进行调查。中兴通讯2017年与美国联邦检察官和商务部达成一系列和解，并承认违反了美国实施的出口管制令和对伊朗的制裁。当时中兴通讯支付了近12亿美元（16.5亿新元）的刑事和行政罚款。

远东电缆没有立即答复评论请求。美国商务部给远东电缆30天时间来回应相关指控。