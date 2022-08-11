中国7月CPI涨2.7％创两年新高 核心通胀率不升反降

中国国家统计局公布，7月CPI比去年同期上扬2.7％，为2020年8月以来新高。但上月核心通胀率仍然跌至14个月来最低，说明经济增长动能尚不够强劲，内需依然疲弱。这为决策层制定经济刺激政策带来更大挑战。

中国7月消费者价格指数（CPI）涨幅创下两年来新高，但核心通货膨胀率不升反降，使得这个全球第二大经济体同时遭受通胀压力上升和内需疲弱的双重夹击，也为决策层制定经济刺激政策带来更大挑战。

中国国家统计局星期三（10日）公布的最新数据显示，7月CPI比去年同期上扬2.7％，为2020年8月以来的新高。和6月相比，7月整体物价也上涨0.5％。

猪肉和蔬菜等食品价格上涨是推高上月CPI的主要因素。7月食品价格上涨6.3％，涨幅比6月扩大3.4个百分点，影响CPI上涨约1.12个百分点。

在中国CPI篮子中占据重要份量的猪肉价格，自2020年9月来首次同比攀升，上月大涨20.2％，环比涨幅更高达25.6％。鲜果和鲜菜价格同比分别上涨16.9％和12.9％。粮食、禽肉、鸡蛋和食用植物油价格涨幅则介于3.4％至7.4％。

不过，7月CPI涨幅仍低于2.9％的市场预期。非食品价格仅上扬1.9％，涨幅较6月回落0.6个百分点。汽油、柴油和液化石油气价格涨幅均有回落。

扣除波动较大的食品和能源价格后，上月核心CPI同比上涨0.8％，涨幅比6月回落0.2个百分点，为2021年4月以来最低。

新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭接受《联合早报》访问时指出，尽管整体通胀率走高，但上月核心通胀率仍然跌至14个月来最低，说明经济增长动能尚不够强劲，内需依然疲弱。“各地疫情反复打击服务业复苏，房地产市场也还没走出阴影，多重因素都阻碍了增长。”

另一方面，7月工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨4.2％，涨幅较6月的6.1％回落，大宗商品价格走低。

仲量联行首席经济学家庞溟说，受去年价格基数较低和猪肉价格提振的影响，未来两个月的通胀率可能会超过3％。但依然疲弱的内需有助于核心通胀率保持良性，不会对货币政策造成太大限制。

经济师：未来两个月

通胀率可能超过3%

CPI数据公布前，中金公司星期一（8日）在研究报告中指出，如果今年CPI超过政府设定的3％目标，决策者将要在抗通胀和保增长之间作出两难选择。有分析师预判，决策层可能会以容忍更高通胀率换取更强劲经济增长。

不过，中国总理李克强上月出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会时暗示，现阶段重点是稳就业和稳物价，只要就业比较充分、居民收入增加、物价运行平稳，“经济增速高一点低一点都是可以接受的”。

谢栋铭判断，决策层不会以牺牲物价稳定为代价刺激经济。但他也指出，和全球各国通胀高企的情况相比，中国虽然也面对通胀风险，但所受压力仍较其他主要经济体小得多。中国央行还有一定的货币政策操作空间。

“货币政策接下来是否会进一步放松还是个问题，但至少当前没有收紧政策的迫切压力，现有政策还可以维持一段时间。”