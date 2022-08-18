占中国经济总量约40% 李克强要求六经济大省撑住经济

专家解读，广东、江苏、浙江、山东、河南、四川六个经济大省对中央财政贡献最大，李克强总理的最新表态，表明希望这些省份尽量实现年初设定的增长目标，以保障中国全国财力稳定。

中国经济复苏在7月意外放缓，中国总理李克强星期二（8月16日）要求占中国经济总量约40％的六个经济大省勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用。

受访专家解读，六个经济大省对中央财政贡献最大，李克强的最新表态，表明希望这些省份尽量实现年初设定的增长目标，以保障全国财力稳定。

中国国家主席习近平和总理李克强，星期二分别在辽宁锦州和广东深圳公开活动，是二人两周来首次公开露面，表明中共领导人已结束一年一度在北戴河为期两周的休假。

据新华社报道，李克强星期二在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会，广东党政“一把手”出席，江苏、浙江、山东、河南、四川五省省长则通过视频参与。

李克强会上指出，7月份经济延续恢复发展态势，但仍有小幅波动，“当前正处于经济回稳最吃劲的节点，必须以时不我待的紧迫感，巩固经济恢复发展基础。”他也要求合理加大宏观政策力度，着力稳就业稳物价。

经济学家：经济复苏道路肯定仍会“一波三折”

中国国家统计局星期一公布最新宏观数据，显示7月社会消费品零售总额、工业增加值等均低于市场预期，为经济复苏前景进一步蒙上阴影，促使中国人民银行同日宣布降息。

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》采访时分析，李克强对7月经济形势的评估是给市场“打一个预防针”，说明未来经济复苏道路肯定还会“一波三折”。他指出，中国央行星期一意外降息释放政策宽松红利，财政扩张将会是官方下一步政策发力的重点之一。

李克强在星期三指出，六个经济大省在经济总量、市场主体数量、吸纳就业都占全国四成以上，是中国经济发展的“顶梁柱”。他鼓励经济大省挖掘自身政策潜力，稳定本地和外来务工人员就业，同时多想办法促进消费，盘活债务限额空间，扩大有效投资并带动消费。

对于经济大省的财政工作，李克强说，稳经济也是稳财源；六个经济大省中的四个沿海省份，在地方对中央财政净上缴中贡献超过60％，要完成财政上缴任务。

《证券时报》引述浙商证券首席经济学家李超分析，广东、江苏、山东、浙江、河南等省份在去年经济总量排名前五，今年增长目标均持平或高于全国目标，有望对全国经济形成火车头的带动作用。他认为，中国下半年经济修复主要路径之一，就是依靠经济大省发力带动全国经济增长。

王军分析，六个经济大省都是人口大省，有很强的先导作用，“牵一发而动全身”，只要这些省份经济稳住，中国的财力、市场主体、就业也能保持稳定。

他还指出，全国整体经济面临困难之际，东部经济大省相对基础更好，发展韧性更强，抗风险能力也更大。中共政治局今年7月底召开会议，也曾提出“经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标”的要求。

王军解读，李克强最新表态不仅与政治局会议一脉相承，也具有很强的针对性，即要求六个经济大省尽可能实现年初设定的增长目标，“这几个省份肩负很重要的职责，就是要为全国财力贡献正增长的收入”“（如果中央）没有全国财力的稳定，很难实施下一步稳增长的措施……（对）其他省份转移支付的能力也会受到影响。”

李克强星期三也到比亚迪深圳总部参观。他表示，中国将继续采取刺激电动车生产和购买的政策。

王军说，新能源汽车领域是目前消费领域中为数不多的热点，李克强考察比亚迪表明中国重视投资新能源产业，也将加大力度推动这一新增长点。

（记者是《联合早报》 ）