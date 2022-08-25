分拆汇丰亚洲业务在港单独上市 中国平安称是基于长期回报考量

中国平安保险集团，为其分拆汇丰银行亚洲业务，以及建议将有关业务在香港单独上市的决定辩护，强调平安集团不是激进投资者。

据路透社报道，平安集团联合首席执行官陈心颖，星期三（8月24日），答复询问时指出，平安集团对汇丰银行进行了长达七年的重大投资。

她强调：“我们非常关心长期回报，我们不是激进的投资者。”因此，分拆建议是基于长期回报考量。

路孚特数据库显示，中国平安是汇丰银行的最大股东，持有8.3%的股份，市值约103亿美元（约144亿新元）。

路透社分析认为，尽管汇丰银行最近反对分拆的呼声很高，并试图争取股东的支持，中国平安的立场并没有明显松动空间。

据此前报道，汇丰高管以成本和风险为由反对分拆。汇丰称，分拆将意味着信用评级、税单和运营成本等可能会受到潜在的长期冲击，执行任何分拆或合并将带来直接风险。

路透社引述的一位消息人士称，中国平安认为汇丰夸大了分拆的潜在风险。

汇丰银行大部分销售额和利润都来自亚洲。今年4月以来，汇丰被要求探索包括将亚洲业务上市在内的增加股东收益选项。

这一事态发展突显了英国汇丰银行面临的压力和困境。一方面，它要应对西方国会议员对汇丰银行在香港活动所提出的批评；另一方面，它还要面对来自中国平安对于利润的施压。这放映了汇丰试图周旋于美国、英国和中国的地缘政治紧张局势之间。

在陈心颖受访的前一天，中国平安公布上半年净利润为三年来首次增长3.9%，

截至星期三（24日）上午，中国平安在香港上市的股票，上涨2.2%，而汇丰银行的股票，则下跌1%。