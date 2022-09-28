把握机会面谈协商 动荡中寻求稳定与发展

冠病疫情深刻影响全球供应链，俄乌战争进一步打击脆弱的经济复苏，台海冲突又为中美关系增添不稳定因素。在动荡不安的时局，企业家需要考虑很多问题，如：全球化的经济体系和布局是否仍然可行？能源和粮食供应是否安全稳定？各国决策对行业的导向有何影响？通商中国主席李奕贤认为，关注国际局势、区域经济和中国市场，并且把握面谈和协商的机会，有助企业界在动荡中寻求稳定与发展。

通商中国主席李奕贤在受访时指出，在疫情管控时期，人们固然可通过视讯会议交流，但协商的热度难免减弱。“例如气候变化问题、关税和自由贸易协定问题等，原本都要靠面对面的协商和研究，一点一点地取得成就和进展。问题不能面对面协商、不能解决，就会恶化。”

同样的，新加坡企业在过去两年也被阻断，难以出国考察，实地了解市场，以及探索新商机。因此，开放措施实行后，企业特别期待能重新接轨，了解贸易伙伴，尤其是中国的经济发展，是否有新加坡企业可参与的机会。通商中国每年主办的“慧眼中国环球论坛”，目的就在为区域企业建立协商的平台，促进合作的机会。

通商中国主席李奕贤致力为区域企业建立协商的平台，促进合作的机会。（图/新报业媒体提供）

提供有利的合作机会

李奕贤表示，除了宏观经济之外，通商中国也关注中国个别领域的发展和走向，因为在不稳定的环境中，新加坡的特定行业在中国内循环经济仍有巨大的发展潜能。“目前，中国推行的重点项目包括绿色经济、清洁能源等行业，绿色发展理念贯穿于一系列的政策，从生产、运转到终端设备，如电动汽车的推广，电力的生产及运用，许多计划正在进行质量上的改善。这是很大块的经济版图，我们有没有机会搭上这趟快车呢？而其他行业如高科技的半导体生产与设计，如何利用通讯科技改善或提高服务效率，以及中国推动优化内循环需要的大数据分析和人工智能等方面，都在积极地发展和创新，我们的企业可有这方面的特长，可以去参与其中，寻求商机？”

李奕贤回顾，在2007年通商中国初创时期，中国正处于第11个5年计划，国内生产总值为3.6万亿美元；今日，中国已进入第14个5年计划，国内生产总值已高达17.7亿美元。如今，已是世界第二大经济体的中国，对区域、东南亚和新加坡有着巨大的影响，它也是许多国家重要的贸易伙伴。中国的制造业在全世界的重要地位，已到达牵一发而动全身的局面。冠病封城影响国际许多产品的稳定性，由此可见一斑。

目前，中国谈的是双循环，尤其是内循环，强调优化国内经济、金融制度、科技创新、能源与粮食自足、供应链安全与坚韧，并大量投入科技研发，专注自身创新，要求质的改善。

随着中国经济发展的重点转移，中国和东南亚区域的经济结合更是水到渠成：一是因为东南亚拥有地利因素，运输链易于掌握；二是东南亚具备低成本劳动力，便于资源分配、中国制造业转移；三是二者之间拥有自由贸易协定与伙伴关系。对东南亚国家来说，中国的庞大市场也提供了良好商机。

谈到通商中国在后冠病时代扮演的角色，李奕贤表示：“新加坡是东盟成员国，也是国际贸易、金融与物流的中心，吸引许多跨国企业前来设立区域总部，使这里汇聚了许多企业的重要决策人，形成国际企业的指挥中心。对他们来说，了解中国和东南亚的资讯至关重要。如果我们深入了解中国的政策，掌握中国的经济发展动向，就能帮助他们提高对中国的洞察力，因而占有优势，利于开拓东南亚市场、服务区域客户。”

李奕贤说：“通商中国在这样的大背景下，可以提供对彼此有利的合作机会。”

东盟与中国的互动平台

谈及区域经济现况，李奕贤认为近几年中国的经济发展放缓，而东南亚的一些国家则经济起飞，这些国家有年轻人口，社会的刚性需求强劲，形成经济发展的有利因素。东南亚作为一个集体市场，今年的经济表现会很优越，而今年也是通商中国举办第13届的“慧眼中国环球论坛”，主题为“动荡中寻求稳定”，特别切合目前的时势发展。在这样的情况下，探索双向的投资和贸易机会很多，来自东南亚和中国的企业家，就可以在这个平台上互动。

币安创始人兼首席执行官赵长鹏在慧眼中国环球论坛2021演讲。（图/通商中国提供）

邀参与者亲身出席论坛

李奕贤希望与会者能亲身出席，争取机会与商业伙伴、政府官员会面，一些跨国企业的总裁也有机会安排私下与部长会面。除了区域总管外，他也邀请在中国有投资项目或生意的新加坡企业代表参加：“论坛提供了非常难得的互动平台。去年，中国就有省市代表参加，我们也邀请东盟的经济部长或官员出席。中国有很多企业要走出国门，我们也一样，或许我们可以成为合作伙伴，一起走向世界。”

此外，论坛也保留名额给创业者，尤其是科技行业如Web 3.0科技的新晋业者，他们面对全世界的市场，必须要对中国有所认识。另一些位子则保留给大学生和毕业生，让他们继续学习，对中国有更深入的了解。

华侨银行财政研究与战略主管林秀心（左）以及新加坡金管局首席金融科技官莫汉蒂在慧眼中国环球论坛2021演讲。（图/通商中国提供）

本届“慧眼中国全球论坛”将于10月6日至7日，线上线下同时举行，活动和大师班包括主题圆桌讨论、虚拟和实体展览、独家闭门讨论、实体及虚拟网络会议。

新加坡副总理黄循财和新加坡国务资政部长张志贤，分别为2022年“慧眼中国环球论坛”的开幕式和晚宴嘉宾。

每一年的论坛都吸引许多来自国内外的企业家、跨国集团总裁、政府官员和学术界人士参与；演说嘉宾是来自企业界的泰斗、学术界的杰出学者，以及政界的重要领导。通过他们的真知灼见，与会者将深入了解中国寻求稳定对全球经济复苏的影响，以及中国和东盟地区的最新发展，率先把握商机。

通商中国重责 培养新中通人才

通商中国成立至今已有15年，由新加坡时任总理李光耀和中国时任总理温家宝一起启动，成立宗旨是培养新加坡双语和双文化、了解中国的年轻人和决策人。

通商中国举办一系列的活动，促进新中双方的交流，积极培养新中通人才，协助新加坡商界掌握中国的经济发展和机遇，为建立民间友好关系做出贡献，主办“慧眼中国全球论坛”就是其中之一，形式内容不断更新，与时并进。

李奕贤指出，讨论中国的论坛多数是以英语进行，但通商中国的论坛以华语进行，是要起着示范作用，让年轻人见识高级别的学者和部长都可以用华语来讨论中国问题，甚至是科技课题。

“随着年轻一代的新加坡人双语掌握能力减弱，要培养双语、双文化的接班人是个长期挑战。中国是拥有5000年文明的古国，要了解中国还是要用华文，依靠翻译未必能捕捉其中的文化精髓。还好新加坡实行了50年的双语教育，有特选中学教导高级华文，这方面我们必须坚持，因为我们的经济和安全取决于对这东方古文明国家、世界第二大经济体的认识和了解的程度。”

他也表示，通商中国不是个大组织，不过愿担任催化剂的作用，希望所有活动和创新能激发学习中国文化的兴趣。“我们会和各个商会、学府、教育部和贸工部合作，主办论坛，扩大学习面和深读中国。比较两年前的差别，今天要获得中国讯息的渠道很多，各种社交媒体，报章等旧媒体都有，但对这些讯息的分析和导向就不多。通商中国会根据年轻人的兴趣、适合他们的内容，安排企业家、官员、学者，在不同的场合分享。”

通商中国一路走来，有大家付出的心血和热心的支持，李奕贤特别感谢前任主席蔡天宝、历任顾问、董事局会员、企业会员，以及给予经济支持的区域和中资企业，让通商中国成为一个聚焦中国发展、高效的交流平台。

通商中国总裁陈佩玲在慧眼中国环球论坛2021致感谢词。（图/通商中国提供）

【本文由通商中国呈献】