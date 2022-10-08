在中国经济占比将持续萎缩 陈光炎：房地产问题不会变成“雷曼事件”　

针对备受关注的中国房地产问题，学者分析，中国房地产在中国经济的占比将持续萎缩，但基于中西方结构性差别，中国不至于发生“雷曼兄弟事件”。

南洋理工大学经济学教授陈光炎指出，对比西方国家，中国房地产在政治和经济结构上存有差异。

他举例：“比起西方国家，中国的杠杆率要小得多。”

你在中国买一套公寓，你必须支付约30%的首付，这是很高的，不像在美国可以一路贷款。”

中国今年中发生了大面积的烂尾楼和“停贷潮"，陈光炎预测，中国政府的解决方案将先确保那些已经支付押金的人可以取房，然后削减美元债券投资者的资产，此外再让一些国有企业接管部分烂尾项目，慢慢化解危机。

陈刚：加入更多关系协定中国将尽力融入区域经济

英国伦敦政治经济学院经济学教授金刻羽则认为，即使中国政府出手救市，房地产在中国经济的占比将持续萎缩，“不再成为刺激经济的类固醇”。

至于中共在二十大后将如何推动经济增长，出席同场论坛的新加坡国立大学东亚研究所助理所长、高级研究员陈刚预计，中国仍然会继续加强与区域国的贸易和吸引外资，在这些领域推出更多新措施。

他说，中国在今年初正式加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），也在申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）、《数码经济伙伴关系协定》（DEPA）。“这是一个明确的信号，即中国仍将尽力融入区域经济。虽然不是全球经济，但他们对区域的经济是非常关注的。”

