评估动态清零政策对经济造成重大打击 IMF下调中国今明两年经济增长预测

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》采访时说，中国近几个月持续受到疫情困扰，房地产销售投资也未见明显起色，整个三四季度仍是“弱复苏的格局”，全年经济增长预计可能在3.5％左右。

中共二十大前官媒连续三天发文捍卫冠病清零政策之际，国际货币基金组织（IMF）星期二（10月11日）评估动态清零对中国经济造成重大打击，并分别下调对中国经济今明两年的增长预期，其中今年预计将仅增长3.2％；如若成真，将是改革开放以来第二低的年增速。

受访专家预期，中国经济今年持续饱受疫情和房地产熊市困扰，第四季度可能继续疲软复苏，但随着官方前期出台的稳经济一揽子政策不断发力，及防疫和房地产等政策明年可能出现调整优化，相信中国经济明年展望不会比今年更糟，并将在今年的低增长基数上实现温和反弹。

IMF星期二发布最新一期《世界经济展望报告》，当中预测中国经济今年增长率约为3.2％，比该组织今年7月的预期再降0.1个百分点。如若成真，这将是改革开放以来第二低的增长率，仅高于2020年冠病最初暴发的2.3％。

IMF还将中国明年的增长预期，从原先的4.6％进一步下调至4.4％。

IMF报告中评估，以快速封控、大规模检测、较长隔离为特征的动态清零，对中国经济造成了重大打击，尤其是在今年第二季度。中国房地产危机也很可能蔓延到金融业，并严重拖累经济增长。全球层面上，俄乌战争、供应链扰动也拉低各主要经济体的经济增长。

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》采访时指出，中国近几个月持续受到疫情困扰，房地产销售投资也未见明显起色，整个三四季度仍是“弱复苏的格局”，全年经济增长预计可能在3.5％左右。

王军预估，明年经济充满不确定性，全球还可能陷入衰退，“这对中国外需的打击应该也是比较巨大的，所以说明年情况也是比较复杂。”

二十大前经济阴霾持续，中共中央机关报《人民日报》星期三再发文，称坚持动态清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大损失，“躺平”不可取也没有出路，消极防疫后果严重。

这也是《人民日报》连续第三天发表署名“仲音”的评论文章，为清零政策辩护，被不少投资者解读中国未来很长一段时间将坚持清零。

受动态清零可能长期化、中国增长预测下调等不利消息冲击，中概股在美国持续遭到抛售。衡量中概股在美表现的纳斯达克金龙中国指数，星期二盘中一度下挫5.4％，连续第五个交易日走低，创下今年4月以来最长的连跌纪录。

不过，中国央行星期二晚公布的金融数据显示，9月份社会融资规模增量为3万5300亿元人民币（7078亿新元），优于经济学家预估中值，也高于8月份的2万4300亿元人民币，意味着在政府加大投资基建、刺激楼市等政策力度下，中国信贷需求可能正在改善。

王军评估，中国居民和企业9月份的贷款，特别是中长期贷款，在总量和结构上都出现显著改善，意味着政府加码政策性开发金融工具、对中长期制造业及基建投资的贷款投放等起到明显拉动作用，“预料这些政策依然会在四季度乃至于明年，继续发挥重要作用来稳住中国经济，不至于失速。”

王军预期，今年极大冲击宏观经济的疫情和房地产等因素“明年大概率都会有一些减弱”，俄乌冲突和美联储激进加息等不利的外部因素，预计也不会再进一步恶化。他预估，明年中国经济“应该有温和的改善，虽然不会有强劲的反弹，但显然会比今年好一些。”

王军指出，今年信贷投放的季末冲贷效应明显，9月的数据还仰赖政策支持，以及监管部门不断鼓励商业银行扩大放贷，信贷回暖态势是否可持续有待观察。