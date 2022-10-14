学者评估 中美对抗若不恶化台积电将继续增长

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授接受《联合早报》采访时说，在中美科技战和全球经济不景的大环境下，台湾半导体产业和中美关系都在逆风中“调整回基本面”，包括台积电调整资本支出，美国也在处理台湾问题上再三“用一中政策来对中国大陆做出保证和安抚”。

处在中美科技战暴风眼的台湾积体电路制造公司（台积电）最新业绩亮眼，但面对消费市场需求下滑，该公司削减了近两成的全年资本支出。学者评估，台积电负面消息大致利空出尽，只要中美对抗保持斗而不破，台积电将继续领先和成长。

台积电财务长兼发言人黄仁昭星期四（10月13日）在面向投资机构的法人说明会（简称法说会）上宣布，今年资本支出将调降至360亿美元（515亿新元），这比今年初440亿美元的预估高位少了近两成。

综合台积电的分析，削减资本支出的原因是客户的库存调整、消费市场需求下滑。不过，台积电总裁魏哲家对未来展望相当乐观。

魏哲家说，虽然消费市场需求疲弱、明年半导体产业可能衰退，但数据中心和车用电子需求稳定撑盘，台积电今年营收有望成长34％至36％，长期营收增长目标也维持在年复合成长率（CAGR）15％至20％的高点。

他透露，三纳米制程的尖端晶片将在今年第四季量产，估计可为明年贡献4至6％的营收。他也透露，升级版三纳米技术开发超前，可在明年下半年量产。

台积电供应全球超过九成的10纳米制程以下尖端半导体晶片，广泛应用在手机、电脑和生活各层面。一纳米（nm）是百万分之一毫米（mm）。

台积电股价连日受挫 已出现止跌回升迹象

最近台积电面对大环境的市场逆风，包括本月7日美国对中国大陆祭出严厉、全面的晶片禁令，进一步切断大陆的尖端晶片供应；美国媒体也传出官方正研究两岸开战时的兵棋推演，包括撤离台积电晶片工程师，甚至采取“焦土战”摧毁台积电设施，防止大陆掌握领先的晶片科技。

“怀璧其罪”的台积电股价受冲击，在星期四跌至395元（新台币，下同，17.8新元），从今年初的688元高点重挫42%，但三天来的卖势已趋缓，出现止跌回升迹象。

率团访美的台湾经济部长王美花星期三接受彭博社采访时说，美国新晶片限制并不包括消费电子产品，对台湾经济和晶片业“影响不会太大”。她呼吁投资者保持冷静并相信台积电的韧性，承诺政府将继续支持台积电在台湾的发展。

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授接受《联合早报》采访时点评，在中美科技战和全球经济不景的大环境下，台湾半导体产业和中美关系都在逆风中“调整回基本面”，包括台积电调整资本支出，美国也在处理台湾问题上再三“用一中政策来对中国大陆做出保证和安抚”。

丁树范评估，美国通过科技战对大陆卡脖子，同时又希望保持沟通与合作，说明中美关系仍维持斗而不破。他也认为只要执政的民进党不搞法理台独，无论是现任总统蔡英文或其接班人，“大陆固然不喜欢但还可以容忍”。他认为在2024年总统大选以前台海冲突应该不至于扩大，台湾与台积电的未来，最大的变数还是中美国内的政治局势。

资深半导体产业顾问陈子昂则向本报指出，台积电第三季毛利率创下60.4％新高，关键是今年以来高性能运算（HPC）的营收已超越智能手机。尤其全球在5G时代积极建设数据中心、提供云端服务，HPC对先进制程晶片的需求，让台积电站稳不败之地。

陈子昂也说，最近有关一旦两岸开战，台积电将被摧毁的说法，经台积电创办人张忠谋沉重“点破”后，加上股市连续几天重挫，可说已利空出尽，中美若能慎思台海开战各方都遭殃，“最不乐观的情境就不见得会发生”。

他研判，只要中美对抗和台海局势不恶化，台积电未来几年将维持技术领先、营收增长和全球布局。