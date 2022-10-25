中国第三季经济增长3.9％优于市场预测 全年料难达官方5.5％目标

中国经济从上半年低谷中回弹，第三季经济同比增长3.9％，增速高于市场预期。分析预计第四季经济将延续回升势头，但受消费复苏缓慢和楼市持续疲弱影响，预计全年增幅难以超过4％。

中共二十大召开期间，中国官方上星期二（10月18日）罕见地延后发布第三季国内生产总值（GDP）等一系列经济指标数据，引发市场担忧第三季经济表现不佳。但星期一（10月24日）公布的数据显示，第三季GDP同比增速较第二季的0.4％大幅回弹，也带动今年来GDP增幅从上半年的2.5％升至3％。

优于预期的经济数据短暂提振市场情绪，但很快就被悲观预期冲散。二十大闭幕后的首个交易日，陆港指数均受重挫。沪深300指数全天收跌2.93％，滑落至近四年来低点；恒生指数更大挫6.36％，跌幅为2008年以来最大。

中国制造业维持强劲增长势头，第三季规模以上工业增加值同比增长4.8％，比第二季加快4.1个百分点。9月份规上工业增加值同比增长6.3％，高于8月的4.2％，也超过市场预测的4.8％。

随着经济中心上海结束封城，第三季社会消费品零售总额也止跌回升，同比上扬3.5％。不过，社零总额同比增幅从8月的5.4％放缓至9月的2.5％，凸显内需回暖乏力。城镇调查失业率也在连降四个月后再度回升，从8月的5.3％升至9月的5.5％。

商品住宅指数续跌显示救市措施未奏效

另一方面，同一天公布的70城新建商品住宅指数连续13个月下跌，显示近期一系列救市措施仍未奏效。

易居研究院智库中心研究总监严跃进观察到，70城房价指标自今年4月来跌幅持续扩大，就连向来坚挺的一线城市房价，在9月也首现环比下跌，预示楼市“过冬期”仍将延续。

新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭告诉《联合早报》，在“清零”防疫措施没有明显放松的前提下，第三季中国经济回暖速度超出预期。“同等规模疫情对经济的冲击可能逐渐变小。不过，疲弱消费和楼市仍是全年经济面对的主要风险。”

此外，今年来对中国经济发挥重要拉动作用的贸易，也将受大环境逆风冲击。中国海关总署数据显示，9月中国出口同比增长5.7％，低于8月的7.1％。上月对美国出口同比下降11.6％，跌幅较8月的3.8％进一步扩大。尽管对东南亚出口维持强势增长，但谢栋铭认为，全球需求持续放缓也将波及东南亚市场，令中国出口风险上升。

两周前，国际货币基金组织将今年中国经济增长预期从3.3％进一步降至3.2％，远低于中国官方年初时设定的5.5％左右增长目标。中共总书记习近平上星期天（10月23日）带领新一届政治局常委同媒体见面时强调，中国经济“韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好”的基本面不会改变。

中国民生银行首席经济学家温彬预测，第四季全球经济放缓将抑制经济动能，但官方稳经济政策作用继续发挥，经济增速预计进一步升至4.0％左右，全年增长约3.5％。

谢栋铭也预计第四季经济增速在4％至5％之间，若能推动全年经济增速升至3.5％以上，“就算交出一份不错的答卷”。