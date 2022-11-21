中国驻卡塔尔大使： 中企贡献照亮世界杯赛

卡塔尔世界杯开踢，即使中国足球队无缘与会，但中国企业在世界杯举办国仍然高度突出。

新华社微博星期六（11月19日）发布采访视频，中国驻卡塔尔大使周剑说，这次卡塔尔世界杯，中国元素和中国贡献随处可见，“如同满天的繁星，照亮了整个卡塔尔的世界杯”。

据周剑说，中国铁建承建了世界杯决赛场地卢塞尔体育场、是中国企业首次以总承包身份参与世界杯体育场建设。此外，中国电建建造了太阳能光伏电站、宇通公司和卡塔尔签订的合同出售了1500辆新能源客车、华为公司为场馆的通信提供了解决方案、各种周边产品及装饰品等。