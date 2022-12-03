粮食丰收能源价格稳定 易纲：中国通胀率约2％

中国人民银行行长易纲星期五（12月2日）在一个研讨会上称，中国当前通货膨胀率约2%，这主要得益于粮食的丰收和能源价格的稳定，预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。

据中国人民银行官网上的消息，易纲在泰国中央银行与国际清算银行联合主办的“全球变局下的中央银行”研讨会上致辞说，今年以来，为应对高通胀，多数发达经济体已收紧货币政策，且许多央行加息速度较此前历次紧缩周期明显更快。不少新兴市场经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通胀压力。