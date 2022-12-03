粮食丰收能源价格稳定 易纲：中国通胀率约2％

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月3日 5:00 AM

字体大小:

中国人民银行行长易纲星期五（12月2日）在一个研讨会上称，中国当前通货膨胀率约2%，这主要得益于粮食的丰收和能源价格的稳定，预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。

据中国人民银行官网上的消息，易纲在泰国中央银行与国际清算银行联合主办的“全球变局下的中央银行”研讨会上致辞说，今年以来，为应对高通胀，多数发达经济体已收紧货币政策，且许多央行加息速度较此前历次紧缩周期明显更快。不少新兴市场经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通胀压力。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

中共前总书记江泽民逝世 享年96岁

北京南京高校学生抗议 上海市民连续两天聚集 乌鲁木齐火灾点燃中国各地怒火

高盛：中国或明年4月前结束动态清零
4

又有人上当 订清洁服务 被骗走逾2万元
5

【视频】江泽民22年前斥香港女记者：too young too simple

更多精彩内容