推动经济好转提振市场信心 中共政治局为明年经济工作定两大基调

中共政治局会议由中共总书记习近平主持，分析研究了明年经济工作的重点。有消息称，高层正探讨将明年中国经济增长目标设在5％左右，将各地政府工作重心从防疫转回促进经济增长。

随着中国持续放宽冠病疫情管控，中共政治局本周会议为明年经济工作定下“推动经济运行整体好转”和“大力提振市场信心”两大基调。有消息称，高层正探讨将明年中国经济增长目标设在5％左右，将各地政府工作重心从防疫转回促进经济增长。

这场星期二（12月6日）召开的会议由中共总书记习近平主持，分析研究了2023年经济工作的重点。相较于今年7月的政治局会议，本周会议官方通稿中关于防疫的表述明显减少，不再提及“动态清零”；和去年同期的会议相比，也不再要求“外防输入、内防反弹”，仅称要“优化疫情防控措施”，更好统筹疫情防控和经济社会发展。

李克强：优化防疫措施 中国经济增速将持续回升

中国总理李克强星期四（8日）在安徽黄山市会见出席圆桌对话会的世界银行行长马尔帕斯时说，中国根据疫情形势变化，公布了进一步优化落实防控的10条措施。随着优化调整措施落实，中国经济增速将会持续回升。

在星期二的会议上，中共决策层强调要推动经济运行整体好转，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险。会议也要求财政政策“加力提效”，货币政策“精准有力”。

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》采访时分析，“推动经济运行整体好转”和“提振市场信心”都是较新的提法，是针对今年经济表现欠佳、市场预期疲弱的现状，为明年经济工作定下的主基调。预计下周召开的中央经济工作会议，会围绕推动经济好转来安排工作，并制定一个既符合实际，又能提振信心的增长目标。

依照惯例，每年12月政治局会议之后召开的中央经济工作会议，将进一步探讨国内生产总值（GDP）增长目标、预算赤字等指标，对明年经济工作的大政方针进行更具体部署。

分析师普遍预计 今年经济增幅只有约3％

中国政府在今年初设下5.5％左右的经济增长目标，但受持续防疫封控冲击，分析师普遍预计全年经济增幅只有3％左右。这将是数十年来中国经济实际增速首次远低于目标。

彭博社引述知情人士称，高层正探讨将2023年中国GDP增长目标设在5％左右。部分官员支持这一决定，认为高增长目标有助于将各级各地政府工作重心从防疫拉回到促进经济增长，但也有一些官员担忧目标设得过高。这一目标数字尚未最终确定。

王军认为，除了疫情暴发的2020年和今年，近年来中国经济增速都未低于5％。若把增长目标定得太低，偏离外界公认的潜在增速水平（5％至6％），既不利于提振市场信心，也不符合“十四五”规划和实现2035年远景目标所需的增速。

“另一方面，考虑到外需超预期下滑、房地产市场尚未回暖，消费也还没出现明显回弹，明年经济仍面对诸多不确定因素，要想实现5％的增长并非易事。”

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，政治局会议明确要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。结合此前各类会议上频频提及住房消费需求，预计下周的中央经济工作会议对住房消费需求会有新提法，一些刺激住房消费的细分重磅政策也将密集出台。

（记者是《联合早报》上海特派员）