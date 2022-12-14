中央经济工作会议 传因疫情推迟召开

（北京综合电）知情人士透露，随着中国冠病防疫措施大幅松绑，首都北京冠病病例激增，促使官方推迟原定于星期四（12月15日）举行的中央经济工作会议。

彭博社星期二（12月13日）引述不具名知情人士报道了上述消息。但直至星期二晚上，这一消息还未得到中国官方的证实。

知情人士称，官方目前也还没决定会议延期后，将在哪一天召开。

中央经济工作会议通常为期三天，中国国家主席习近平、政治局成员、省级领导及政府和金融机构的负责人将在会上制定明年的政策目标，包括明年的经济增长目标。

尽管在明年3月的两会（全国人大、政协年会）召开之前，中国官方不会宣布在此次会议上做出的任何决定，但会议仍备受外界关注。

彭博社采访的经济学家预计，中国突然结束清零政策将给原已脆弱的经济带来更多不确定性，官方将可能在这次会议上决定对财政和货币政策，以及楼市规定做出进一步松绑，以促进经济增长。

经济学家认为，中国在疫情防控期间出台的支持政策主要集中在基础设施和支持企业方面，如果转向支持消费将是政策路线的重大转变，但可能性有多大很难说。

投资者恐慌情绪

导致中国股市集体下滑

另据路透社报道，中国防疫松绑后病例暴增，激起了投资者的恐慌情绪，导致中国股市星期二出现集体下滑，其中泸深300指数下滑了0.2％、上证指数下滑0.085％，追踪多只中概股的纳斯达克金龙指数也下滑2.77％。