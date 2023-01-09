曾渊沧：得益于中国大陆重新开放 港股今年表现有望名列前茅

中国重新开放可带来庞大助力，而最靠近这个世界第二大经济体的香港获益会是最大，香港股市今年的表现可望名列前茅。

香港城市大学特约教授曾渊沧博士上星期六（1月7日）在《联合早报》经济展望暨投资讲座2023发表演讲时提出上述观点。

曾渊沧指出，香港恒生指数去年下跌超过15％，美国道琼斯工商指数下跌将近9％。新加坡海峡时报指数全年上涨大约4％，表现优于香港和美国市场。

他认为，新加坡股市今年的表现不会再像去年那般突出。“今年排第一的应该会是香港，因为中国重新开放为香港带来从谷底回升的机会。”

香港美国科技股强劲反弹

和中国重新开放有关的如旅游、酒店、地铁和珠宝等在香港上市的公司，都是曾渊沧看好的板块。“珠宝是最受中国游客欢迎的，因为中国的消费税率很高，进口税率也很高，在中国买珠宝比香港贵很多。”

谈及在香港上市的科技股如腾讯，曾渊沧表示看好该股接下来的走势。“腾讯跌得很惨，为什么？生意不好吗？不是，它跌的最主要原因就是加息。”

两年多前在上市前夕被叫停的蚂蚁集团，曾渊沧则认为宜先观望。“现在如果重新上市，这个价格和市值只会是当年的五分之一，因为估值已经下滑了。当年的蚂蚁是完全不受中国中央政府管控的，可以有无穷的发展。现在已经受到管控，发展比较有限。”

据中国媒体报道，蚂蚁集团星期六（1月7日）发布文告宣布调整主要股东投票权，强化与阿里巴巴集团的隔离，马云不再持有蚂蚁的实质控制权。

曾渊沧也说，如果马云不再是蚂蚁集团的实质控制人，这对蚂蚁的后续发展有何影响，还须要观察。

除了香港股市，曾渊沧同样看好美国股市今年的表现。他指出，华尔街已经预测美国联邦储备局今年要减息。而据他观察，多年以来，美国一进入总统选举年，利率大多会进入下调周期。

“现在还在加息，下个月和3月还会再加，但是无所谓，到了年底就要减息了。”

市场在联储局实际减息前已经开始布局，美国股市去年10月份开始出现反弹迹象。曾渊沧认为，科技股会是反弹力道最强劲的板块。

在美国科技股中，电动车大厂特斯拉是最受国际投资者关注的其中一家企业。曾渊沧指出，特斯拉股价惨摔，一方面是受到加息影响，另一方面它在中国的生产受到冠病疫情拖累。

尽管依旧看好特斯拉，曾渊沧认为，该股的本益比过高，股价可能无法恢复到之前的高位，或需更长时间才能恢复到先前的价位。

新加坡油气板块仍可期

新加坡股市今年虽然无法复制去年的表现，曾渊沧却认为，石油与天然气板块值得留意。

他指出，俄罗斯和乌克兰战争令国际社会发现，进口石油的来源一定要多元化，不能再依赖俄罗斯。因此，这将带动上游的油气股，尤其是探勘和开采石油，以及提供相关设备与服务的上市公司。

有出席者询及在社交媒体聊天群组收到以“曾渊沧”名义发出的点股贴文，曾渊沧在讲座上郑重澄清说：“我绝对没有，也不会这么做。”