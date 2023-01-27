港股兔年首个交易日大涨 涨幅创11个月新高

（香港彭博电）香港股市在兔年首个交易日大涨，涨幅为11个月以来最高。

春节假期消费和旅游数据显示，香港和中国大陆经济复苏的势头良好。

据彭博社星期四（1月26日）报道，当日恒生指数升幅为2.4%，为2022年3月1日以来的最高点；恒生中国企业指数上涨近3%。

中国大陆春节假期旅游和电影票房数据显示内需强劲复苏，表明大陆已经走出了脱离清零政策后最低迷的阶段。香港和澳门的跨境旅游在假期期间也出现反弹。澳门在大年初二接待了近4万名中国大陆游客，是自冠病疫情开始以来的巅峰。香港的日客流量也大幅上升。

野村控股亚太股票策略师赛斯（Chetan Seth）说：“我认为未来几个月我们可能会看到中国多项经济活动指标的改善。”

全球股市也起到了积极的支撑作用。

美联储官员的言论缓解了人们对过于激进的政策举措的担忧。中国与澳大利亚关系解冻的迹象也利于股市。

在经济重启和促增长政策的推动下，恒生指数和恒生中国指数连续六周上涨。这将是自2020年1月全球市场因冠病疫情崩溃后，最长的连续上涨周期。

若乐观情绪持续，沪深300指数在下个星期一（1月30日）复牌时可能进入牛市。该指数自去年10月底的低谷以来，已出现稍超过19%的涨幅。