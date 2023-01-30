中国多地出台增长措施 首季经济力争“开门红”

中国政府在兔年首个工作日召开会议部署经济工作，多地“新春第一会”也聚焦经济发展，展现在后疫情时代全力拼经济的决心。

中国总理李克强星期六（1月28日）主持召开兔年首场国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；并推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济拉动力。

会议指出，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，依法保护民营企业权益，支持平台经济持续健康发展，推动企业节后快速复工复产，做好农民工返岗就业服务，巩固和拓展经济运行回升势头。要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放、促进外贸外资保稳提质。

与此同时，上海、广东、江苏、浙江和辽宁等多个省市，纷纷出台促增长措施或召开动员大会，规划新一年经济发展重点，争取实现第一季“开门红”。

上海星期六刚出台新版优化营商环境行动方案，星期天（29日）又印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，推出32条措施带动消费、投资、外贸等领域回暖。

上海市委常委、常务副市长吴清星期天在记者会上坦言，当前经济持续恢复基础仍不牢固，要实现5.5％的预期增长目标仍须付出艰苦努力，希望新一轮政策能给在沪市场主体“带来更多的春意和暖意”。

广东省星期六召开以“高质量发展”为主题的动员大会，与会人数多达2万5000人。除了深圳，全省20个市都在会上立下经济增长“军令状”，其中广州、东莞、珠海等13个市都将增长目标定在6％以上。

中共江苏省委常委同天开会强调，一季度是全年经济风向标，省委常委在节后上班第一天开会研究做好一季度工作，就是要释放“开年就是开工、开工就要实干”的信号。浙江省委书记易炼红则在“新春第一会”上要求加快打造高水平创新型省份，推动以数码经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展。

受防疫封控冲击，中国去年国内生产总值（GDP）仅增长3％，远低于5.5％左右的官方目标。尽管舆论普遍看好中国经济今年将触底反弹，但野村控股首席中国经济师陆挺去年12月底警告，防疫政策转向后首波冠病疫情将拖累今年第一季经济，GDP环比和同比增速都有可能出现负值。

陆挺撰文研判，一周后的元宵节（2月5日）是判断中国经济能否及时复苏的关键节点，到时如果大量返乡农民工不能或不愿及时回城，疫情对春季经济的影响就会显著上升。

华泰资产首席经济学者王军接受《联合早报》采访时指出，开年来疫情对经济影响正快速减弱，农历新年期间的出行、消费、旅游市场都在有序恢复，市场主体信心也有所增强。从国常会对经济做出全面部署，再到各地靠前发力，体现出从中央到地方到企业都在拼经济的强烈信号。如果二三月份疫情冲击进一步淡化，一季度经济有望取得3％的同比增长。

王军指出，当前经济面临的变数除了疫情对复工复产影响，还有楼市恢复进度。“从目前数据来看，春节期间房地产成交量还不是很理想，楼市若能尽快收窄跌幅，有助于进一步提振市场信心。”