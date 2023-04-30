中国4月制造业PMI再降至荣枯线下 分析预计官方将加大力度提振内需

反映中国制造业景气的官方采购经理指数时隔三个月再度回落到萎缩区间，凸显中国经济复苏形势仍不明朗。在外需疲弱的大环境下，分析预计中国官方将加大力度提振内需，以稳固制造业增长。

中国国家统计局星期天（4月30日）公布的4月制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，较上月下降2.7个百分点，也是这一指数今年来首次低于50的荣枯线。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读，4月制造业PMI降至临界点以下，主要是由于市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高比较基础。

受中国防疫政策转向后冠病疫情大暴发影响，制造业PMI在去年12月跌落至近三年来最低的47，但此后两个月持续回弹。随着疫情影响消退，制造业PMI在今年2月升至52.6，为近11年来最高。3月PMI回落至51.9，但仍处于扩张区间。

制造业各项指标在4月纷纷滑落。生产指数较3月回落4.4个百分点至50.2，整体生产仍保持扩张。但新订单指数下跌4.8个百分点至48.8，时隔三个月再度陷入萎缩，显示市场需求回落。其中，新出口订单指数在连续扩张两个月之后再次收缩，进一步凸显外需走弱。

从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为49.3、49.2和49.0，全面回落到荣枯线以下。

华泰资产首席经济学者王军接受《联合早报》访问时分析，制造业投资增长步伐在3月已经放缓，为4月PMI回落埋下伏笔。“虽然3月出口超预期反弹，但有年初积压需求集中释放的因素。新出口订单指数连续两个月下跌，说明外需回落较快，接下来制造业表现会更依赖内需。”

同天出炉的服务业商务活动指数，尽管在4月同步回落，但仍处于55.1的较高景气区间。与居民出行和消费密切相关的交通运输、住宿、文化体育娱乐等行业商务活动指数均高于60，展现强劲修复势头。在非制造业商务活动带动下，4月综合PMI产出指数达到54.4。

中国第一季经济超预期增长4.5％后，分析师普遍上调对全年经济增长的预测。国泰君安国际首席经济师周浩认为，新出炉的4月PMI数据喜忧参半，表明中国经济疫后复苏有些后劲乏力，有必要继续提供政策支持。

上星期五（4月28日）召开的中共政治局会议也指出，当前中国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新阻力，推动高质量发展仍须克服不少困难挑战。

这场由中共总书记习近平主持的会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键。财政和货币政策要形成扩大需求的合力，要多渠道增加城乡居民收入，促进文化旅游等服务消费，同时有效带动激发民间投资。

王军指出，当前内需不足主要体现在消费和民间投资，这两个方面也因此成为决策层部署下一阶段经济工作的重点。“如果居民收入增加不明显，民营企业预期仍不稳定，都会影响后续复苏的力度和持续性。”

但他也提醒，PMI作为每月发布的高频数据，主要是反映经济主体对未来的信心，难免会受到一些短期事件和情绪变化影响。在经济形势尚不明朗之际，PMI波动是正常现象。