中金公司停用凯盛融英咨询服务

（北京综合讯）在凯盛融英业务被指控涉及泄露国家安全信息后，中国具有国资背景的投行停用该公司的咨询服务，引起金融界对官方扩大国安审查的担忧。

路透社星期三（5月10日）引述三名知情人士说，中国国际金融股份有限公司（中金公司）旗下的中金资本已停止使用凯盛融英的服务。

报道称，中金资本的研究部门星期二（5月9日）发出一份内部备忘录，禁止所有团队使用凯盛融英进行尽职调查相关的专家电话访谈和其他查询服务，并要求团队审查之前与凯盛的交易。上述禁令将立即生效。

中国国家安全部门近期对凯盛融英在中国多地的办事处展开突击调查，指该公司的专家涉外咨询业务涉嫌泄露国家机密。

凯盛融英是中国龙头咨询公司，客户包括中国领先的证券公司、私募股权投资和风险投资公司。

截至2022年底，中金资本管理的资金达3600亿元人民币（约690亿新元）。其母公司中金公司目前最大股东为中央汇金，后者是大型国有企业中投公司的全资子公司。

路透社报道称，中金资本禁用凯盛服务之举，让更多金融业者急于了解中国官方是否会扩大审查范围，波及更多咨询公司及客户。

中金公司是凯盛去年在香港上市的承销商之一，但凯盛因股权变动频繁和收入过度依赖专家访谈业务，上市失败。