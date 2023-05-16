力争提前十年碳中和 南京生态科技岛谋划打造绿色智能未来城市

善用水资源和可再生能源利用，新加坡南京生态科技岛拟定十大举措，力争提前十年、在2050年实现碳中和目标，率先打造成为长江沿岸具国际影响力的绿色智能未来城市，推动新中升级版全方位高质量的前瞻性伙伴关系。

新加坡南京重点项目合作委员会第十次会议2023年5月16日（星期二）在南京生态科技岛举行。

作为新加坡——江苏合作理事会框架下重要的区域性对外经济合作项目，生态岛计划从能源绿色低碳转型、建筑节能降碳增效、绿色交通、碳汇能力、集约循环、科技创新、降碳产促、智慧运维、全民倡简和试点先行十大方面，对标新加坡，率先南京市，提供可操作、可复制、可推广的经验做法。

南京生态科技岛地处长江经济发展带的核心区域，面积15.21平方公里，全岛开发建设面积约45%，规划综合绿化覆盖率约70%。

绿荫丛中的商办。（吴慧摄）

2009年5月项目签约奠基至今，全岛按照“生态科技城、低碳智慧岛”的开发原则，以企业主导、政府支持的模式推进开发建设，在水资源利用、可再生能源利用两个领域奠定基础。

生态科技岛鼓励开发利用非传统水源，包括再生水回用以及雨水回用等。岛内现有一座污水处理厂，未来考虑结合新加坡在水科学方面的先进经验，适时改造建设再生水厂或新生水厂。

岛内新建建筑也规划配建再生水系统，用于建筑内部冲厕、路面清洗以及景观绿化等用途，有利于具备相关经验的新加坡企业和产品在中国境内试点、示范。

十多年来，生态科技岛倡导恰当的节能模式，积极推广太阳能热水，屋顶分布式光伏，住宅顶部六层和有生活热水需求的公共建筑安装太阳能热水装置。根据建筑区位、用能特点，全岛鼓励建筑采用可再生能源空调系统，支持推广地源热泵技术。

未来，生态岛将考虑利用江心洲污水处理厂中水，规划建设污水源热泵区域能源站项目、规划建设污水处理厂分布式光伏发电项目。

环岛五星级马拉松赛道。（吴慧摄）

参照中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的“双碳”目标，及2030年新加坡绿色发展蓝图，生态岛将制定双碳重点示范项目，以能源清洁化发展为关键，重点控制化石能源消费，提高绿电占比和提高电力消费比，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。

生态科技岛也将继续瞄准世界科技前沿，加强科技创新前瞻布局，开展零碳建筑科技示范应用，推动“光-储-直-柔”微电网技术示范应用，推动电动汽车有序充电和车网互动（V2G）技术示范应用。

全岛目前正着力打造信息科技和生态环保两大主导产业，形成双轮驱动产业集群。生态科技岛已于2021年设立3亿元人民币（5800万新元）产业发展扶持资金，重点招引符合产业定位的国内外500强企业和新加坡企业，加强培育“独角兽”“瞪羚”等创新型企业入岛。

2023中新绿色可持续发展高峰论坛 聚焦绿创高质量发展

作为新宁重点项目合作委员会会议配套活动，南京生态科技岛将于2023年5月17日（星期三）举办“2023中新绿色可持续发展高峰论坛”，围绕推动中新绿色产业协同发展，共建国际智慧生态圈等话题，邀请政企学研各方展开深度对话。

本次论坛由江苏南京生态科技岛经济开发区管委会、中新南京生态科技岛开发有限公司主办，新加坡《联合早报》联办，并获得新加坡企业发展局、南京市商务局、南京市建邺区人民政府支持。合作单位是新加坡中华总商会和中国新加坡商会上海。

【本文由新加坡·南京生态科技岛呈献】