香港中资超级豪宅项目可能被债权人接管

六年前，当两家中资开发商龙光集团和合景泰富集团以169亿港元（29亿新元）的纪录高价，拍下香港鸭脷洲一块面向南中国海的地块时，市场曾对这个未来的超级豪宅项目寄予厚望，认为可以实现300亿港元的销售额。但根据中原地产数据，这个名为“凯玥”（The Corniche）的豪宅项目自1月开售以来，截至5月22日，总计295个住宅单位中仅售出三套，每套价格在1.64亿至1.85亿港元之间，单价每平方英尺5万港元左右。这几年里，中国大陆监管机构出手整顿房企过度融资，香港的抗议活动与人口外流，陆港两地的防疫封控和经济低谷，导致中资房企纷纷陷入债务危机、香港楼市遇冷，龙光和合景泰富如今面临着至少100亿美元（135亿新元）离岸债券兑付压力，凯玥可能将沦为资产接管的主要目标。（彭博社）